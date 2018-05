VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine: Grêle à Paris, soutien à Noura Hussein Hamad, un cours de patinage artistique avec Brian Joubert et la fin des chauves

Capture d'écran du cours de patinage de notre journaliste avec Brian Joubert. — Emilie Petit

Entre météo folle et chauves en voie de disparition, la semaine écoulée a été riche en émotions. Et si vous la regardiez d'un oeil curieux grâce à nos vidéos ? Hop, on rembobine.

1 - C'est le printemps, il grêle à Paris (logique)

Soudain, le printemps dernier... ce fut l'orage. Eau à gogo et grêlons sans façons, la capitale a vécu un mardi agité. Regardez plutôt.

2- Soutien mondial pour Noura Hussein Hamad

Mariée de force à 16 ans... et condamnée à mort à 19 ans pour avoir tué son mari qu'elle accuse de viol. Le sort de Noura Hussein Hamad secoue l'opinion mondiale. Une centaine de personnalités en France ont signé une tribune pour la sauver. Découvrez son histoire.

3- On a testé le patinage artistique avec Brian Joubert

Parce que notre reporter Claire Barrois ne recule devant rien, après avoir tenté le porté de Dirty Dancing, elle s'est essayée au patinage artistique avec Brian Joubert. Performance !

4- Tout fout le camp, même les chauves

Alerte crâne, alerte charme dégarni. Un composé appelé « WAY-316606 » contribuerait à la repousse des cheveux.

Pour ce faire une idée de l'effet produit, on imaginé les icônes au crâne lisse que sont Bruce Willis, Dwayne Johnson, Eric Judor, Jason statham ou encore Zinedine Zidane... avec des cheveux. Chauve qui peut !