C'est l'heure du BIM: Macron en Russie, Zuckerberg comme à la maison et «l'homme en slip» rejugé

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors du G20 à Hambourg en juillet 2017. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

C’est sa première visite officielle en Russie. Ce jeudi et vendredi, Emmanuel Macron va essayer de trouver des « points d’accord » avec Vladimir Poutine sur les dossiers sensibles du nucléaire iranien et de la Syrie, malgré les divergences (nombreuses) entre les deux pays. Il a été invité à l’automne 2017 par Vladimir Poutine. Cette rencontre est très attendue, un an après celle du château de Versailles, qui avait marqué les esprits et lancé le nouveau président français sur la scène internationale.

Deux salles, deux ambiances. Mardi après-midi au Parlement européen, Mark Zuckerberg a reçu un coup de semonce de la part d’eurodéputés passablement agacés​. Le lendemain soir, on l’a retrouvé en train de fêter les trois ans de Facebook AI Research Paris (FAIR) en toute décontraction devant une petite salle constituée de chercheurs, de partenaires académiques français, de la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal et du député Cédric Villani.

Le Landais Jean-Marc Dutouya, surnommé « l'homme en slip » est jugé devant la Cour d’appel de Pau ce jeudi après un appel du parquet. En première instance, en février 2017, il a été condamné à 800 euros d'amende pour violences sur des membres de la ligue de protection des oiseaux, qui s’étaient introduits dans son champ de tournesol pour y désamorcer des pièges destinés selon eux à capturer des pinsons, une espèce protégée.

Le Parquet, qui avait requis trois mois de prison avec sursis, a fait appel du jugement. Lors du premier procès, il avait été relaxé concernant la chasse prohibée, le tribunal considérant que les pièges visaient des alouettes, non protégées.