Seine-et-Marne: Un document fuite sur Twitter, une professeure transgenre victime d'insultes

Sur Twitter, des internautes ont posté des messages d’insultes à destination d’une professeure transgenre du collège de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne). C’est la fuite d’un document interne à destination des parents d’élèves qui est à l’origine de ces messages violents. « Je suis intervenue aujourd’hui dans la classe de votre enfant pour l’informer qu’à partir de la semaine prochaine, son professeur (…), Monsieur B., sera habillé en femme, a écrit la principale dans un courrier daté du jeudi 18 mai. Monsieur B. entame un processus de changement de genre pour devenir une femme. Il aimerait être appelé "madame" et non plus "monsieur". »

Dans ce document, les noms de la professeure de Français et de la principale du collège sont écrits en toutes lettres. Partagé sur les réseaux sociaux par une personne inconnue, il met en danger la vie des deux femmes. Les insultes à caractère transphobe ont déferlé sur la plateforme. La principale a même reçu des menaces au collège.

La principale avait prévenu le rectorat

En réaction, de nombreux messages de soutien sont apparus sur la plateforme. Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes, a quant à elle annoncé avoir saisi la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

Selon les informations du Parisien, la cheffe d’établissement avait au préalable prévenu le rectorat de l’académie de Créteil et la direction départementale des services de l’Education nationale pour les informer de la volonté de cette enseignante de changer de genre. La professeure avait donné son accord à la diffusion de cette lettre.

L’un des comptes propageant les informations sur la professeure transgenre était temporairement inaccessible sur Twitter ce mercredi. Selon Franceinfo, l’Académie de Créteil assure que la situation est calme dans l’établissement et que des mesures ont été prises pour prévenir d’éventuels débordements.

