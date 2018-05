Les infos immanquables du jour: RabiotGate, la Tour Eiffel foudroyée et le «Cerveau des enfants»

Adrien Rabiot a refusé de figurer parmi les 11 suppléants appelés par Didier Deschamps pour le Mondial 2018 — J.E.E/SIPA

L’article le plus lu du jour : RabiotGate: «Il a fait une énorme erreur», Deschamps tape fort sur le milieu de terrain parisien

Adrien Rabiot a décidé de refuser son statut de réserviste à la suite de sa non-sélection dans la liste des 23. Sa décision a fait beaucoup de bruit, mais on attendait surtout qu’une voix s’élève dans la mêlée de l’indignation : celle de Didier Deschamps, sélectionneur des bleus. Et comme toujours avec la Desch', il a fait le boulot efficacement en conférence de presse : « Je suis convaincu que Rabiot a fait une énorme erreur. Je peux comprendre l’immense déception (de ne pas figurer parmi les 23), mais de là à prendre une telle position… On parle d’un jeune joueur. Il s’exclut de lui-même. » Un article à retrouver par là.

L’article le plus partagé du jour : Paris: L'incroyable photo de la tour Eiffel foudroyée

Pluie, grêle, foudre. La fin d’après-midi a été agitée ce mercredi à Paris. Des rues et des couloirs de stations de métro ont été inondés. La plupart des Parisiens ont été surpris et mouillés. Mais un a probablement réalisé la photo de sa vie en captant un éclair foudroyant la Tour Eiffel. Plus d'explication par ici.

Dans certaines écoles américaines, des schémas simplifiés de cerveaux humains recouvrent les murs. Elèves comme professeurs commencent la journée d’école par trois minutes de respiration à l’unisson. Stéphanie Brillant a baladé sa caméra dans les établissements, laboratoires, entreprises et interviewé des chercheurs de pointe et autres éducateurs éclairés aux Etats-Unis pour décrypter comment se développe le cerveau des enfants. Elle en a tiré un documentaire riche, pointu et passionnant, Le cerveau des enfants, un potentiel infini qui sort ce mercredi en salles et aborde bien des questions qui turlupinent les parents. Est-ce que les enfants sont naturellement empathiques ? Comment peuvent-ils apprendre au mieux ? Un article à retrouver là.