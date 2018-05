Après une embellie, le taux de chômage remonte de 0,2 point début 2018

L'agence Pole emploi de Clichy-sous-Bois (image d'illustration). — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Après une amélioration à la fin de l’année 2017, la courbe du chômage remonte. Le taux de chômage est reparti à la hausse (+0,2 point) au 1er trimestre, pour s’établir à 9,2 % en France entière (hors Mayotte), selon des chiffres provisoires de l'Insee publiés ce mercredi. L’indicateur s’était établi à 9,0 % (chiffre révisé à la hausse) de la population active au 4e trimestre 2017, son plus bas niveau depuis début 2009.

Le ressac observé au 1er trimestre n’est pas une surprise. Après la décrue d’une ampleur inhabituelle enregistrée fin 2017 (-0,6 point), l’Institut s’attendait, dans une note de conjoncture publiée en mars, à une légère correction de janvier à mars. La dernière évolution trimestrielle est toutefois à analyser avec prudence, car elle se situe dans la marge d’erreur de l’indicateur (+/-0,3 pt).

Toutes les classes d’âge concernées

Bonne nouvelle : sur un an, le taux de chômage, mesuré par l’Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), reste en baisse de 0,4 point. Sur le trimestre, toutes les classes d’âges ont vu leur situation se détériorer légèrement. Les taux de chômage des jeunes (15-24 ans) et des seniors ont augmenté de 0,1 point, respectivement à 21,4 % et 6,5 %. Ces deux taux restent sur une bonne tendance sur un an.

Au total, l’Insee a comptabilisé 2,75 millions de chômeurs en moyenne au 1er trimestre, soit une hausse de 83.000 (+3,1 %) sur trois mois et une baisse de 79.000 (-2,8 %) sur douze mois.