Jura: Trois des «plus vieilles bouteilles de vins du monde en circulation» mises aux enchères

Jura: Trois des «plus vieilles bouteilles de vins du monde en circulation» aux enchères (Illustration) — SEBASTIEN BOZON / AFP

Dans une cave enterrée et voûtée d’Arbois depuis plus de 200 ans. Elles ne datent donc pas de la veille, bien au contraire : ces trois bouteilles de Vin Jaune du Jura, datées de 1774, seront mises en vente samedi aux enchères de Lons-le-Saunier dans le Jura sont « les plus vieilles bouteilles de vins du monde en circulation », selon Brigitte Fénaux, commissaire-priseur de la maison Jura Enchères.

Vous voulez un aperçu du produit mis en vente ? Il s’agit de flacons au corps ample et au col fin, dit de type « bourgogne », à la contenance de 87cl.

Jusqu’à 57.000 euros pour une bouteille de la même cuvée

A l’intérieur desquels du vin Jaune donc, produit par le vigneron arboisien Anatoile Vercel, de couleur ambrée et au goût « de noix, d’épices, de curry, de cannelle, de vanille et de fruits secs », selon des professionnels du vin qui avaient pu le déguster en 1994.

Deux bouteilles de la même cuvée avaient déjà été vendues, en 2011 à Arbois pour 57.000 euros et en 2012 à Genève pour 38.300 euros.