Parcoursup: «Faut-il avoir 19 de moyenne pour accéder à un BTS?», interroge Stanislas

Les lycéens et étudiants en réorientation ont reçu mardi soir les premières réponses à leurs vœux d'orientation sur Parcoursup et certains ont confié leur déception à «20 Minutes»…

Une lycéenne regarde ses premiers résultats sur Parcoursup à Lille,le 22 mai 2018. / AFP PHOTO / DENIS CHARLET — AFP

Plus de la moitié des jeunes inscrits sur Parcoursup avaient reçu mercredi matin au moins une réponse positive à leurs vœux, mais pas forcément celle qu’ils préféraient.

Plusieurs lycéens ou étudiants en réorientation ont répondu à notre appel à témoins pour faire part de leur déception face à ces premiers résultats.

Mais quelques parents se réjouissent que le choix préféré de leur enfant ait été satisfait.

Joie, déception ou attentisme. Les réactions des lycéens et des étudiants en réorientation sont diverses après les premières réponses qu’ils ont reçues sur Parcoursup mardi. Plus de la moitié des jeunes inscrits sur la nouvelle plateforme d’accès à l’enseignement supérieur avaient reçu mercredi matin au moins une réponse positive à leurs vœux, mais quelque 29.000, qui avaient postulé uniquement à des filières sélectives, n’ont essuyé que des refus.

Échange avec les élèves du Lycée Buffon, que j'avais rencontrés au moment de la formulation de leurs vœux. Plus de 436 500 candidats ont déjà reçu une proposition et plus de 350 000 nouvelles propositions seront faites dans les dix prochains jours. #Parcoursup pic.twitter.com/VJ7EBFxsiq — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) May 23, 2018

Parmi les jeunes qui ont répondu à notre appel à témoins, plusieurs d’entre eux font part de leur déception, à l’instar de Nathan : « J’ai demandé neuf licences dans des domaines artistiques et littéraires à Paris et dans sa région. J’ai reçu un "non" et pour les huit autres vœux je suis en attente. Je ne peux qu’attendre que des places se libèrent », déplore-t-il.

« Le système est très mal conçu, car beaucoup de monde est en attente »

Emma, qui n’a reçu qu’une réponse positive, est tombée de haut : « J’espérais avoir le choix entre deux voire trois établissements. Alors, depuis hier soir, je suis démotivée et je ne sais pas si je vais continuer mes études en BTS ».

Cécilia, qui habite Villemandeur (Loiret), est dans la même situation. Il faut dire que la jeune femme n’avait choisi que des formations sélectives : « Mes vœux ont été refusés ou ont été mis en attente. C’est une surprise, tant pour moi que pour mes profs, car j’ai 13 de moyenne. Après des années de travail acharné, la pilule est dure à avaler », confie-t-elle.

Même incompréhension chez Salma, en bac pro SPVL : « J’ai 13 de moyenne, de très bonnes appréciations de mes professeurs, j’ai eu avis très favorable au conseil de classe pour trois BTS. Et sur mes 20 vœux ou sous vœux, quatre ont été refusés et 16 autres sont en attente. Le système est très mal conçu, car beaucoup de monde est en attente », estime-t-elle.

« Il faut avoir 19 de moyenne pour pouvoir accéder à un BTS maintenant ? »

Pour certains étudiants en réorientation, comme Stanislas, l’heure est aussi à la désillusion : « J’ai effectué une année de remise à niveau scientifique en 2017/2018 pour accéder à un BTS Bionalyse et contrôle. J’ai environ 15 de moyenne générale, des appréciations hyperpositives. Cependant grosse désillusion en allant sur Parcoursup : 8 vœux refusés et 7 en attente. Et mon meilleur classement sur liste d’attente est 33e. Je me suis investi à fond cette année pour me donner une seconde chance et voilà le résultat. Faut-il avoir 19 de moyenne pour accéder à un BTS maintenant ? », interroge-t-il, amer.

Les critères de sélection des établissements laissent perplexe aussi une autre lectrice : « Je suis écœurée. En réorientation après échec Paces je suis refusée en licence d’économie et licence de droit à la Sorbonne. Je précise que j’ai un bac S mention très bien avec 19 en math, 16 en français, 18 en LV1 et LV2. Qu’est ce qu’il faut pour une simple licence ? », demande-t-elle.

Certains, comme Alison, redoutent d’avoir à choisir une formation par défaut : « Je n’ai eu qu’une seule proposition en BTS Économie Sociale et Familiale (ESF). Pour être honnête, cette formation ne m’intéresse absolument pas. Mais malheureusement, si je n’ai pas d’autres propositions, je serais obligée de l’intégrer », s’inquiète-t-elle. Idem pour Lola, en terminale ES à Moirans (Isère) : « Pour l’instant, je n’ai été acceptée qu’en licence LEA alors que je suis en attente pour des doubles licences. Je vais répondre "oui" par sécurité, en espérant que je serai acceptée ailleurs », explique-t-elle.

« Ma fille est prise sur un seul choix mais c’est celui qu’elle voulait »

Le fait de devoir surveiller si des places se libèrent n’est pas accueilli avec sérénité par les jeunes, comme en témoigne Alison : « Nous sommes obligés de regarder tous les jours si des candidats se désistent et cela rajoute énormément de stress à un mois du baccalauréat », commente-t-elle. Au risque de passer beaucoup de temps sur Parcoursup, à l’instar de Lola : « Je me suis déjà connectée à la plateforme ce matin et je vais y retourner ce soir », prévient-elle.

A partir d’aujourd’hui, une nouvelle phase s’ouvre sur #Parcoursup. Je suis tout à fait confiante dans le fait que vous saurez faire le meilleur choix pour vos études supérieures. Rendez-vous à la #Rentrée2018 où nous serons là pour vous accueillir et vous faire réussir ! pic.twitter.com/HV0y1DIbLX — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) May 22, 2018

Il n’y a pas que les lycéens qui sont désappointés depuis mardi, leurs parents aussi, à l’instar de Jean : « Mon fiston à 15 de moyenne en S, il est sur liste d’attente sur sept choix… pas un seul "oui" d’office. Quelle moyenne faut-il avoir alors ? Que de stress au moment du bac ! », s’étrangle-t-il. Certains se montrent plus pragmatiques, comme cette lectrice qui se surnomme ​« citoyenne critique » : « Mon fils a eu une réponse positive sur ses 4 choix préférés et il est en attente pour d’autres. Cela vaut mieux que le tirage au sort.​… qui a été catastrophique pour mon autre fils l’année dernière. Ce n’est pas parfait ? Mais patience avant de critiquer », déclare-t-elle.

Cette première vague de réponses a quand même fait des heureux, comme Manu : « Ma fille est prise sur un seul choix mais c’est celui qu’elle voulait alors c’est cool », se réjouit-elle. Idem pour un autre lecteur aux anges : « Mon fils avait fait un seul choix et il a été accepté. En même temps vu son profil, s’il n’avait pas été accepté, on ne voit pas qui pouvait l’être », se targue ce parent fier de sa progéniture !