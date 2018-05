Quelles premières réponses avez-vous obtenues sur Parcoursup? Racontez-nous

VOUS TEMOIGNEZ Les lycéens et étudiants en réorientation ont reçu mardi soir les premières réponses à leurs vœux d’orientation sur Parcoursup…

Attentisme, déception ou joie. Les réactions des lycéens et des étudiants en réorientation sont diverses après les premières réponses qu’ils ont reçues sur Parcoursup. Plus de la moitié des jeunes inscrits sur la nouvelle plateforme d’accès à l’enseignement supérieur avaient reçu mercredi matin au moins une réponse positive à leurs vœux, mais quelque 29.000, qui avaient postulé uniquement à des filières sélectives, n’ont essuyé que des refus. Et pour vous comment ça s’est passé ?

Racontez-nous votre expérience. Avez-vous reçu des « oui », des « non », des « oui si » ou certains de vos vœux sont-ils sur liste d’attente ? Quelle est votre stratégie pour la suite ? Etes-vous confiant pour la suite ? Allez-vous vous faire aider ?

