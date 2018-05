C'est l'heure du BIM: 21e jour de grève, les lycéens face à Parcoursup et mort de Philip Roth

La grève se poursuit ce mercredi. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le trafic SNCF sera de nouveau perturbé ce mercredi par la grève contre la réforme ferroviaire, la direction prévoyant trois TGV sur cinq, un TER et Transilien sur deux, ainsi que deux trains Intercités sur cinq, a-t-elle annoncé mardi. A l’international, il y aura deux trains sur trois, selon les prévisions de trafic de la direction pour ce 21e jour de grève depuis le lancement début avril du mouvement par épisodes. En Ile-de-France, il est prévu un trafic normal pour le RER A, tandis qu’il y aura un train sur deux sur la partie nord du RER B et deux trains sur trois sur sa partie Sud.

Le site Parcoursup a délivré ce mardi en début de soirée ses premières réponses aux souhaits des lycéens désireux d’entamer des études supérieures… et sur Twitter, une avalanche de messages s’est déclenchée quelques secondes après 18 heures, traduisant les frustrations des lycéens et étudiants en réorientation devant le site bloqué quelques minutes.

L’écrivain américain Philip Roth, un géant de la littérature américaine, s’est éteint mardi à l’âge de 85 ans, selon le New York Times. Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, le natif de Newark (New Jersey), avait été régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, sans jamais l’obtenir néanmoins. Au cours d’une carrière qui l’a rendu célèbre dans le monde entier, l’écrivain a cependant gagné de multiples récompenses : Pulitzer en 1998 pour Pastorale américaine, National Book Award en 1960 pour Good bye, Columbus et en 1995 pour Le Théâtre de Sabbath. C’est le livre Portnoy et son complexe qui l’avait révélé au grand public en 1969, un ouvrage qui avait fait scandale, à la fois pour ses descriptions sexuelles très crues et sa façon d’aborder la judaïté.