Parcoursup: «Je suis prise», «le stress continue»... Les premiers résultats tombent et les tweets pleuvent

Les lycéens peuvent entrer leurs vœux dans Parcoursup jusqu'à mardi, 18 h. — JESHOOTS / Pixabay

Le site Parcoursup a délivré ce mardi en début de soirée ses premières réponses aux souhaits des lycéens désireux d’entamer des études supérieures… et sur Twitter, une avalanche de messages s’est déclenchée quelques secondes après 18 heures, traduisant les frustrations des lycéens et étudiants en réorientation devant le site bloqué quelques minutes.

En effet, la plateforme a dû faire face à un afflux de connexions qui ont conduit à l’ouverture d’un site de désengorgement. « Tout ne se jouait pas aujourd’hui », a déclaré le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer mardi soir sur CNews. « Les élèves en attente, dans de très nombreux cas, vont avoir une place », a-t-il assuré. Le ministère de l’Enseignement supérieur a par ailleurs indiqué qu’environ la moitié des candidats devraient avoir une réponse positive dès ce mardi soir.

Quand tu te rends compte que tu es pris nulle part pour l année prochaine ...#Parcoursup pic.twitter.com/KvkieNQ7bj — RT Pierre (@RouatP) May 22, 2018

Allez hop, je vais allez vendre de la drogue moi #Parcoursup pic.twitter.com/JJuBue9jDV — Orchidée (@YanneSan) May 22, 2018

« Je savais que mes chances étaient maigres »

Colin, redoublant en Terminale S à Vanves (Haut-de-Seine), avait formulé dix voeux : il est refusé pour deux d’entre eux et « en attente pour les autres ». « Je ne suis pas très étonné », réagit-il. « Je vais attendre de voir comment la situation évolue, dans quelques jours ».

Clément, en Terminale ES en banlieue parisienne, est déçu : il a eu deux réponses positives mais pas sur les voeux auxquels il tenait le plus. Sur son choix préféré, une licence de sciences politiques à Paris-1, il est 5.000e sur la liste d’attente (sur 6.500 candidats) : « Je savais que mes chances étaient maigres mais je ne m’attendais pas à être si mal classé. »

Comment on peut etre en « oui » et à côté en « en attente » moi pas comprendre #Parcoursup pic.twitter.com/ojXtLsN8Xa — thomas (@thms_grdt) May 22, 2018

J’ai vraiment une pensée pour toutes les lycéennes et tous les lycéens ce soir... Pour moi, l’inscription en fac sans conditions a été une liberté incroyable et une véritable bouée de sauvetage m #Parcoursup https://t.co/WXuQLbVo0x — Nils Wilcke (@paul_denton) May 22, 2018

Le rang sur les listes d’attente sera communiqué par toutes les filières

A noter que quelque 810.000 inscrits sur Parcoursup pouvaient potentiellement se connecter sur la nouvelle plateforme, pour connaître les réponses à leurs souhaits : « oui », « non » ou « en attente » pour les filières sélectives (classes prépa, BTS, DUT, double-licences etc.) ; «oui», «en attente» ou «oui si», pour les filières non sélectives si l’université considère que le candidat ne possède pas les connaissances et compétences requises. Le lycéen sera accepté à condition qu’il s’engage à suivre un parcours d’accompagnement.

>> A lire aussi : Lille: Sciences Po est, à son tour, bloqué par un mouvement étudiant contre Parcoursup

>> A lire aussi : Parcoursup: Quelles sont les filières les plus demandées par les jeunes cette année?

Les places auxquelles les jeunes renoncent seront « immédiatement » remises dans le système. Le système, et donc les listes d’attente, sont actualisés chaque jour, avant le début des cours. Le rang sur les listes d’attente sera communiqué par toutes les filières, sélectives et non sélectives, là encore une nouveauté.