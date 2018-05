Les infos immanquables du jour: Des SOS et des excès de vitesse, Koh-Lanta, Trix le T-Rex à Paris

Avec l'annulation de la prochaine saison de «Koh-Lanta», Adventure Line Productions est une nouvelle fois dans la tourmente. — © PHILIPPE LE ROUX/TF1

L’actualité du jour en trois points, ce sont les immanquables du jour.

L’article le plus partagé du jour : Bretagne: L'homme contrôlé en excès de vitesse allait sauver son amie suicidaire

Un automobiliste a été contrôlé, lundi vers 13 heures, alors qu’il roulait à vive allure non loin de Callac, dans les Côtes d’Armor. Arrêté par les gendarmes, l’homme leur a expliqué qu’il se rendait au domicile d’une amie qui lui aurait fait part de ses intentions suicidaires.

Les motards décident alors d’escorter l’automobiliste jusqu’au domicile de la femme, qui réside à Callac. Arrivés sur place, l’homme et les forces de l’ordre découvrent la femme, qui tentait de mettre fin à ses jours par pendaison. Agée de 39 ans, la femme a pu être sauvée « à quelques secondes près », selon les gendarmes. Une info à retrouver ici.

Alors que la prochaine saison de Koh-Lanta est annulée à la suite des accusations d’agression sexuelle, l’actuel Combat des héros donnerait aussi du fil à retordre à la chaîne et à la production. Selon TPMP, certains candidats menaceraient de boycotter la finale de vendredi, purement et simplement.

La chroniqueuse Géraldine Maillet assure que l’aventurier Pascal serait « meurtri » : « Il estime que le montage a été complètement à charge contre lui, il a été profondément blessé par les propos de Dylan. Il refuse d’aller au prime de la finale, il boycotte l’émission, il ne parle plus à la prod ». Un article à retrouver ici.

L’article le plus à lire du jour : Trix le T-Rex passe l'été à Paris… Ne vous planquez pas, allez le voir

Au summum de sa forme, elle nous aurait avalés comme on gobe une tomate cerise à l’apéro. Tout juste une mise en bouche pour ce molosse de huit tonnes aux dents acérées. Mais 67 millions d’années se sont écoulées et Trix, la femelle tyrannosaure, n’est plus que d’os. On vous raconte tout par là.