Les fonctionnaires sont appelés par l'ensemble des syndicats à se mobiliser ce mardi — LOIC VENANCE / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ce mardi, les fonctionnaires devraient réussir un exploit lors de leur manifestation : faire défiler côte à côte les principaux leaders des confédérations syndicales – Philippe Martinez pour la CGT, Pascal Pavageau pour FO, Laurent Berger pour la CFDT – dans le cortège parisien. Au total, neuf syndicats de la fonction publique appellent à cette journée de mobilisation.

Emmanuel Macron, qui réunit mardi des acteurs de la politique de la Ville à l’Elysée, va dévoiler des initiatives pour améliorer la vie dans les quartiers défavorisés, sans toutefois reprendre toutes les propositions de l’ambitieux rapport Borloo sur les banlieues. Avec son discours, le chef de l’Etat veut « donner une vision, du sens », mais pas présenter « un catalogue de mesures » pour ces quartiers qui concentrent les difficultés économiques et sociales, assure-t-on à l’Elysée, en soulignant que « l’enjeu n’est pas tant budgétaire que de mobilisation et d’efficacité ».

La polémique enfle après les incidents dimanche lors de la victoire de l’AC Ajaccio contre Le Havre en prébarrages de Ligue 2, entre le club corse qui dénonce un « lynchage médiatique » et les Normands qui veulent gagner cette rencontre sur tapis vert. La Ligue de football a annoncé la tenue de deux réunions « en urgence » mardi pour trancher. Le match, qui avait été reporté de vendredi à dimanche après le caillassage du bus des Havrais, a en effet été marqué par des échauffourées entre joueurs en fin de partie. Et côté normand, des officiels ont aussi dénoncé des insultes racistes de la part de supporters ajacciens, et même un « coup de pied » contre le président du club.