Loire: Le maire d’un village ferme l'école pour dénoncer des problèmes avec deux élèves

LOIRE Agés de six et sept ans, ils perturbent depuis deux ans la vie de l'établissement...

Saint-Victor-sur-Rhins (Loire). — Google Maps

L’école primaire de Saint-Victor-sur-Rhins restera fermée mardi : le maire de cette petite commune de la Loire entend ainsi attirer l’attention de l’Education nationale sur deux élèves violents, âgés de six et sept ans, qui perturbent depuis deux ans la vie de l’établissement.

« Nous attendons des réponses de l’inspection académique lors du conseil d’école extraordinaire programmé mardi soir » a déclaré lundi à l’AFP Delphine Tournus, adjointe à la vie scolaire confirmant une information du quotidien Le Progrès.

Âgés de six et sept ans, « ces deux enfants, qui bénéficient d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) à plein temps, sont en situation de mal-être à l’école. Ils ne sont pas en mesure de suivre un cursus normal et ils perturbent les autres élèves de leurs classes », a expliqué l’élue, qui évoque de « multiples incidents en direction du personnel de l’école tels que des insultes, coups, morsures et crachats ».

« J’ai trouvé six enseignantes et trois AVS en pleurs »

Dernier incident en date, jeudi, lorsqu’une institutrice voulant rattraper l’un deux qui quittait la classe en plein cours, a trébuché et percuté un porte-manteau. « Elle s’est ouvert le front sur dix centimètres et a reçu plus de 25 points de suture et un arrêt de travail d’une semaine », a déploré Mme Tournus.

« Jeudi lorsque je suis arrivée dans l’école, j’ai trouvé six enseignantes et trois AVS en pleurs », ajoute l’adjointe à la vie scolaire de cette commune de 1.200 âmes, dont l’école compte 138 élèves. Un service minimum d’accueil sera mis en place mardi pour les parents ne pouvant faire garder leur enfant.