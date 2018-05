Cinq infos dans le rétro: Nicolas Maduro élu mais isolé, l'arrivée de Thomas Tuchel et les fermetures de plus de 200 magasins Carrefour

Nicolas Maduro, président du Venezuela, le 30 avril 2018 à Caracas. — Cristian Hernandez/EFE/SIPA

Plage ou parc ? Couette ou vélo ? Trop de possibilités pour suivre l’actualité ? Pas de problème, on vous livre de ce pas une anti-sèche de l’actu de ces dernières heures.

1-Venezuela : Maduro gagne l’élection présidentielle mais risque d’être isolé

Le Venezuela affrontait ce lundi la menace d’un isolement international croissant et d’une recrudescence de sa crise sociale et économique au lendemain de la réélection contestée du président socialiste Nicolas Maduro jusqu'en 2025.

Lors d’un scrutin, critiqué par la communauté internationale et boycotté par l’opposition, qui dénonçait une « supercherie », Nicolas Maduro, 55 ans, a obtenu 68 % des voix contre 21,2 % à son principal adversaire Henri Falcon, 56 ans. Ce dernier a dénoncé un scrutin sans « légitimité » et réclamé une nouvelle élection avant la fin de l’année.

L’abstention de 52 % est la plus élevée depuis les débuts de la démocratie dans le pays en 1958.

2-Carrefour s’apprête à fermer plus de 200 magasins cet été

227 magasins Carrefour (anciennement Dia), sur les 273 que le géant de la distribution souhaite céder, n'ont pas trouvé de repreneur et sont appelés à fermer cet été, selon un porte-parole du groupe ce lundi.

Le groupe a rappelé avoir signé en avril avec les syndicats un plan de sauvegarde de l’emploi pour l’ensemble des 2.100 salariés concernés. Le Midi Libre a publié dimanche la liste des magasins devant fermer. Selon cette liste, le Nord et l’Est du pays sont particulièrement touchés.

3-Italie : Le nom du futur chef de gouvernement populiste attendu ce lundi

Deux mois et demi après les élections en Italie, le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) doivent présenter lundi au président Sergio Mattarella, et à tout le pays, leur choix de chef du futur gouvernement populiste. Ces derniers jours, les deux jeunes chefs de file, Luigi Di Maio (M5S), 31 ans, et Matteo Salvini (Ligue), 45 ans, ont conclu et fait valider par leurs troupes un programme commun qui tourne résolument le dos à l’austérité et aux « diktats » de Bruxelles. Chacun des deux rêvait de diriger le premier gouvernement antisystème d’un pays fondateur de l’Union européenne. Mais l'homme pressenti serait le juriste Giuseppe Conte.

4-Trois personnes en garde à vue après le meurtre d’un homme vendredi soir à Pau

Trois mineurs ont été placés en garde à vue lundi dans l’enquête sur le meurtre à Pau d’un trentenaire, tabassé à mort en pleine rue par une bande d’adolescents vendredi soir.

La violente agression à l’encontre de l’homme, âgé de 32 ans, né au Burkina Faso mais de nationalité française et « connu des services de police en région parisienne », s’est produite vendredi aux alentours de 19h00 sur une esplanade d’un quartier populaire de la ville. Selon plusieurs témoins, entendus par les enquêteurs de la police judiciaire, l’homme a été très violemment frappé par une douzaine d’adolescents, certains continuant à le frapper alors qu’il était à terre.

5-Arrivée Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du PSG

Le nouvel entraîneur du PSG Thomas Tuchel a été présenté dimanche au Parc des princes, première étape de la course à la Ligue des champions 2018-19.

La saison 2017-18 de Ligue 1, longtemps spectaculaire pour le PSG de Neymar et Kylian Mbappé, s’est refermée dans la médiocrité par un quatrième match sans victoire (sans compter la finale de Coupe de France remportée face aux Herbiers), samedi à Caen (0-0). Dans les noms des nouvelles recrues qui circulent celui de Gianluigi Buffon.