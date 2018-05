VIDEO. Les infos immanquables du jour: Contrôle technique plus cher, la «magouille» de Platini et troubles du sommeil

Illustration d'une personne en train de dormir. — PIXABAY

Soyez bien informés avant de profiter de ce week-end de trois jours bien mérité. Pour ça, rien ne vaut les immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Pourquoi le contrôle technique va désormais vous coûter (beaucoup) plus cher

Le couperet tombe dimanche. Une directive européenne de 2014, qui vise à durcir le contrôle technique afin d’améliorer la sécurité routière, entre enfin en application en France. Résultat, le contrôle sera plus long, mais aussi plus cher. On vous explique ce qui va changer pour vous dans cet article.

L’article le plus partagé du jour : On a fait une petite magouille», Platini lâche une perle sur le Mondial 98

Popopopopo, il ne serait pas complètement en roue libre le père Platoche ? Invité de l’émission de radio Stade Bleu, l’ancien boss de l' UEFA a lâché une bombe de manière tout à fait naturelle. En effet, Michel Platini a avoué – sans même trembler des genoux une seule seconde — avoir bidouillé la formation des poules du Mondial-98 en France afin que les Bleus ne puissent pas rencontrer le Brésil avant la finale de la Coupe du monde. Comment il s’y est pris ? C'est à découvrir par ici.

L’article politique du jour : François Hollande a-t-il de nouveau la cote?

François Hollande a de nouveau le sourire. L’ancien chef de l’Etat est actuellement en tournée pour promouvoir son livre qui retrace son passage à l’Elysée. Et l’ouvrage est un succès. Sur le terrain, l’ancien président socialiste enchaîne les séances dédicaces et les selfies. Des bains de foule que François Hollande n’avait plus connu depuis bien longtemps. De quoi lui donner l’envie de replonger dans la politique active ? Visiblement, ça le démange.

>> A lire aussi: «Est-il aussi beau en vrai?», rencontre à Strasbourg avec des fans de François Hollande, auteur à succès

L’article à lire du jour : Comment enfin arriver à dormir sans médicament

Dormir comme un bébé. D’une traite, d’un sommeil profond et réparateur. Un rêve doux-amer pour des millions de Français en proie à des troubles du sommeil. Insomnies, réveils nocturnes, troubles de la concentration et somnolence durant la journée sont autant de maux qui empoisonnent le quotidien de nombre d’entre nous. Pourtant, « mal dormir n’est pas une fatalité », selon deux médecins. Découvrez leurs explications dans cet article.