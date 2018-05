Bison Futé hisse le drapeau orange pour le week-end de Pentecôte dans le sens des départs et des retours

Bouchon sur A6 en direction de Lyon — KONRAD K./SIPA

Il y aura du monde sur les routes. Bison Futé annonce une circulation difficile à l’occasion des départs pour le long week-end de la Pentecôte, avec des journées de vendredi et samedi classés orange au niveau national et même rouge vendredi soir en région parisienne. La journée de lundi est également classée orange au niveau national dans le sens des retours.

#BisonFuté prévoit de nombreux déplacements vers les zones côtières, les lieux touristiques et de loisirs pour ces prochains jours. Soyez prudents si vous prenez la route en ce week-end prolongé. ➡ https://t.co/3p9a2rXbXq pic.twitter.com/hr934zd1bK — Sécurité routière (@RoutePlusSure) May 17, 2018

« La fréquentation des zones côtières sera très importante si la météo est favorable. Les trajets reliant les lieux de loisirs aux grandes agglomérations proches connaîtront une circulation dense, en début et en fin des journées colorées mais aussi le dimanche pour des excursions journalières », prévoit l’organisme de prévision de circulation. La journée de dimanche est classée vert.

Le point noir sera comme souvent l’Ile-de-France

« Les départs du week-end se répartiront entre le vendredi après-midi et le samedi matin », rappelle Bison Futé. « Samedi, dimanche et lundi, des difficultés locales sont attendues sur les routes d’accès aux secteurs balnéaires, aux parcs d’attractions et aux pôles touristiques », prévient-il également.

Le point noir sera comme souvent l’Ile-de-France, où la circulation sera notamment « très difficile » vendredi soir. Il est notamment recommandé d’éviter d’y circuler entre 11H00 et 21H00.

