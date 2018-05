SNCF: La justice a tranché, les jours de repos des cheminots grévistes ne seront pas payés

La participation à la grève à la SNCF a rebondi lundi 14 mai 2018 avec 27,58% de grévistes au total, selon la direction. — AFP

Les syndicats CFDT, Unsa et CGT de la SNCF ont été « déboutés de leur demande en référé » concernant le non-paiement de certains jours de repos des grévistes, a-t-on appris vendredi auprès de plusieurs avocats.

« Les syndicats ont été déboutés de leur demande en référé », ont indiqué à l’AFP Mes Joël Grangé et Aurélie Cormier-Le Goff, avocats de la direction de la SNCF. La décision est défavorable aux syndicats, a confirmé Me Daniel Saadat, avocat de la CFDT. Les conseils des deux parties n’avaient pas connaissance vendredi matin du contenu de cette décision. « Une audience au fond aura lieu le 31 mai à Bobigny », a précisé Me Grangé.

