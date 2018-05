Le secrétaire d'Etat Mounir Mahjoubi révèle son homosexualité pour lutter contre l'homophobie

A l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, le secrétaire d’Etat au numérique Mounir Mahjoubi a révélé son homosexualité jeudi sur Twitter. Le député a choisi de partager son expérience personnelle pour dénoncer l’homophobie.

« [L’homophobie] hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre », a écrit Mounir Mahjoubi.

L’homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. #IDAHOBIT2018