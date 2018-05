Notre-Dame-des-Landes: Nouvelle percée des gendarmes mobiles dans la ZAD ce vendredi

EXPULSIONS Les forces de l'ordre ont ciblé six squats principaux ce vendredi, sur un périmètre très étiré...

Un occupant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes fait face aux gendarmes mobiles. — D.Meyer/AFP

Les gendarmes investissent la ZAD depuis 6h ce vendredi matin.

Ils veulent évacuer des squats occupés par des personnes n'ayant pas engagé de démarche pour se régulariser.

Quatre lieux de vie ont été évacués et démantelés jeudi sur la ZAD.

Expulsions de la ZAD saison 2, épisode 2. Ce vendredi matin, les gendarmes mobiles ont lancé une nouvelle offensive sur l’ex-future zone aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes. Contrairement à jeudi, où elles étaient concentrées sur l'ouest de la route D81, elles se déploient actuellement sur plusieurs secteurs à la fois, obligeant les opposants à couvrir un périmètre assez large. Six squats principaux seraient ciblés. Comme la veille, ils ne concernent que des personnes n’ayant pas déposé de projet en vue d’une régularisation.

Plusieurs barricades, dressées par les zadistes, ont été incendiées pour ralentir la progression des gendarmes assistés par plusieurs véhicules blindés.

Quatre squats principaux détruits jeudi

Jeudi, la reprise des expulsions, un peu plus d’un mois après la fin de la première phase des opérations de gendarmerie, s’était traduite par le contrôle et le démantèlement de quatre squats principaux, dont celui de la Chat-Teigne, un des lieux symboliques de la ZAD. Face à l’impressionnant déploiement de force militaire (plus de 1.500 gendarmes mobilisés), la résistance avait été moins forte que ce que craignait les autorités. Seules sept interpellations ont été dénombrées.

Lors de la première phase d’évacuation de la ZAD, entre le 9 et le 12 avril, 29 squats sur les 97 recensés dans la ZAD avaient été détruits.

En fin de semaine dernière, quinze projets agricoles (élevage, maraîchage, pépinière, boulangerie, brasserie...), parmi la quarantaine de projets agricoles et artisanaux déposés par les zadistes, ont été validés par les services de l'Etat.

