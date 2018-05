18h05 : Le procureur de la République revient sur le déroulé des faits.

François Molins revient sur le déroulé des faits le samedi 12 mai et rend hommage à la victime décédée, à sa famille et aux blessés. Le procureur de la République salue le sang froid des autorités qui ont empêché « de plus nombreuses victimes ».