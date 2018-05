Les infos immanquables du jour: Alcool et travail, équipe de France et le détenu de Brest

Alcool. Image d'illustration. — Svancara Petr---Petr Sva/AP/SIPA

Ne vous énervez plus, les immanquables sont là ! Joie et bonheur.

L’article le plus lu du jour : Quand le travail devient une bonne raison de boire

Un pot de départ dans les locaux, une bière entre collègues en fin de journée, un verre de rouge dans un repas d’affaires… Au travail, toutes les occasions sont bonnes pour s’offrir un petit verre d’alcool et la consommation dépasse parfois la limite du raisonnable. « Contrairement aux idées reçues, tout le monde est touché, et pas seulement les ouvriers dans l’industrie, pour le dire de manière un peu triviale », explique Guillaume Airagnes, psychiatre addictologue à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris et doctorant à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), à l’AFP. Plus d’explications sur ce phénomène par ici.

L’article le plus partagé du jour : Equipe de France: Les 23 phrases que va prononcer Deschamps pour justifier sa liste (enfin presque)

Allez hop, la finale de la Ligue Europa, c’est déjà du passé. Ce soir, on entre dans la Coupe du monde avec un moment toujours délicieux (enfin, ça dépend pour qui) : la divulgation de la liste des 23 Bleus retenus pour la compétition. Comme il y a deux ans, avant l’Euro, Didier Deschamps mettra fin au suspense lors du 20 Heures de TF1. Et puis il répondra aux questions des journalistes en conférence de presse. Attention spoiler, on peut déjà vous donner 23 phrases que notre DD national prononcera pour justifier ses choix. Bon, on avoue, la probabilité est beaucoup plus forte pour certaines que pour d’autres. Retrouvez-les là (mais sans trop tarder, hein).

L’article à lire du jour : Brest: Qui est le détenu fiché S qui s’est évadé de la prison ?

Il est âgé de 21 ans, originaire de Landerneau (Finistère), et il se présente sur sa page Facebook comme « un serviteur d’Allah ». Depuis mercredi matin, Anthony P. est activement recherché par les forces de l’ordre suite à son évasion de la maison d’arrêt de Brest. Le détenu fiché S a profité d’une extraction médicale pour se faire la malle à son arrivée à l’hôpital de Brest avec l’aide de deux complices qui l’attendaient à bord d’une voiture. En fin d’après-midi, le conducteur du véhicule s’est rendu de lui-même à la police et a été placé en garde à vue. Plus d'infos par ici.