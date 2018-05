EN DIRECT. Notre-Dame-des-Landes: Les gendarmes ont déjà pris le contrôle de plusieurs squats

9h20: « Cette situation n’est pas acceptable dans un Etat de droit », assure Gérard Collomb

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, assure dans un communiqué que « les squats expulsés et déconstruits par les forces de l’ordre ne s’inscrivent dans aucun des projets agricoles déposés en préfecture ». « Leurs occupants refusent toute discussion et rejettent l’idée d’occuper ces terres de façon légale. Cette situation n’est pas acceptable dans un Etat de droit, pas plus que ne le sont le climat d’insécurité, les actes de vandalisme et les actions d’obstruction encore constatés sur le site ces dernières semaines », ajoute le ministre.

ℹ️ Notre-Dame-des-Landes : @gerardcollomb salue le travail de l’ensemble des forces de #sécurité, des autorités judiciaires et des entreprises mobilisées. Il réaffirme toute sa confiance aux 2000 personnels de la @Gendarmerie engagés dans cette opération. #NDDL pic.twitter.com/neqjaDRiGs — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) May 17, 2018