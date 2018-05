Meurthe-et-Moselle: Un couple et ses deux enfants sont introuvables, un avis de recherche lancé

(Photo d'illustration) La police de Meurthe-et-Moselle a lancé un avis pour disparition inquiétante d'une famille. — PATRICK KOVARIK / AFP

La police nationale de Meurthe-et-Moselle a lancé ce mercredi un avis de recherche pour disparition inquiétante sur les réseaux sociaux. Une famille de quatre personnes, un couple et leurs deux enfants, n’a plus donné signe de vie depuis le 28 avril.

Grace à vos retweets, supplément d'information concernant la disparition de la famille DA SILVA depuis le 28/04/2018 : photo de la maman Nathalie PETITJEAN. Si vous avez des informations utiles pour orienter nos recherches, merci de bien vouloir contacter @PoliceNat54 pic.twitter.com/MY0nFBA4No — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) May 16, 2018

D’après France Bleu Sud Lorraine qui relaie l’information, c’est la fille aînée du père, née d’une première union, qui a donné l’alerte.

Des éléments de précision dans l’avis diffusé

La famille est domiciliée à Laxou, à l’ouest de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

L’avis, diffusé sur les réseaux sociaux, donne quelques précisions : le père, 46 ans, 1m70, « aurait le bras en écharpe ». La mère est, elle, âgée de 42 ans et mesure 1m65. Sur les enfants aussi, quelques détails : Maxime, 13 ans, mesure 1m61, brun aux yeux verts et Melyssa, 6 ans, a les cheveux châtain clair et les yeux bleus.

L’enquête a été confiée à la brigade de la protection sociale du commissariat de Nancy, qui est joignable au 03.83.17.27.53.