Conférence de presse du leader de la Corée du Nord Kim Jong-un le 20 avril 2018. — Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La Corée du Nord souffle le chaud et le froid. Après la détente spectaculaire, Pyongyang a menacé mercredi d’annuler le sommet prévu le 12 juin à Singapour entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump en raison de manœuvres militaires au Sud, a rapporté l’agence sud-coréenne Yonhap. Pyongyang a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud prévue mercredi pour protester contre l’exercice militaire annuel Max Thunder, auquel prennent part les armées sud-coréenne et américaine.

L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mardi à mercredi, en première lecture, l’article controversé sur la répression des infractions sexuelles sur les mineurs, contenu dans le projet de loi de Marlène Schiappa et dénoncé par les oppositions. Adopté au terme de près de cinq heures de vifs échanges par 81 voix (LREM principalement) contre 68, « cet article est ferme » et « protège mieux les enfants », a assuré la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, rejointe en fin de soirée par Christophe Castaner au banc du gouvernement.

Viols sur mineurs: "Je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet" lance Marlène Schiappa en lisant l'article 2 de son projet de loi pic.twitter.com/YvhHFJaog9 — BFMTV (@BFMTV) May 15, 2018

Football : Marseille en quête de gloire contre l’Atlético

L’OM n’est pas favori face à l’Atlético Madrid mais mise sur son inépuisable énergie collective pour remporter un second trophée continental, l’Europa League, ce mercredi (20h45) à Lyon, 25 ans après son triomphe en Ligue des champions. Laisser le rôle du favori à l’Atlético permet de filtrer un peu de l’énorme pression. Tous les Marseillais ont répété que les hommes de Diego Simeone, habitués des joutes continentales, étaient plus forts, mais tous aussi ont promis de tout faire pour soulever enfin un trophée européen.

