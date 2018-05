VIDEO. Assemblée: Marlène Schiappa accuse le député LR Fabien Di Filippo de «misogynie crasse»

Marlène Schiappa à l'Assemblée nationale, le 15 mai 2018. — Jacques Witt/SIPA

Climat tendu à l'Assemblée pendant l'examen d'un article controversé. Alors que les députés ont voté dans la nuit de mardi à mercredi l'article 2 sur la répression des infractions sexuelles sur les mineurs du projet de loi de Marlène Schiappa, un épisode agité a opposé dans la soirée la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes et un député LR.

L'élu de Moselle Fabien Di Filippo a accusé Marlène Schiappa de «faire passer (sa) conception libertaire des rapports sexuels y compris entre mineurs et majeurs avant la protection de nos enfants».

Clashs en série lors de l'examen du projet de loi sur les violences sexuelles: @MarleneSchiappa demande une suspension de séance et dénonce la "misogynie crasse" du député @FabienDiFilippo... #PJLVSS #DirectAN pic.twitter.com/NWw58PJgPE — Nils Wilcke (@paul_denton) May 15, 2018

Offusquée, la secrétaire d'Etat a demandé une suspension de séance, dénonçant des «insultes» et des «suppositions totalement déplacées» qui démontrent selon elle la «misogynie crasse» du député et son «ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes».

Propos inqualifiables et hallucinants de M. Di Filippo à mon encontre qui fait référence à ma « vie sexuelle » pour justifier son argumentaire !

Je demande une suspension de séance.

Merci @DimitriHoub17 et @RixainMP pour leur rappel au règlement. #directAN #sexisme — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 15, 2018

Plus tôt, Marlène Schiappa avait demandé à la droite d'«arrêter d'interrompre les femmes qui parlent» et de cesser «les railleries à connotation assez sexistes» notamment sur «le physique» des députées ou leur capacité à «penser» par elles-mêmes.

«Ces réactions n'ont pas lieu parce que vous êtes une femme et c'est une femme qui vous parle», a réagi la députée LR de Savoie Emilie Bonnivard, rapporte le Huffington Post. Elles ont lieu parce que vous fustigez nos propositions. Et je crois que vous desservez la cause des femmes lorsque vous vous mettez dans un rôle de femme au lieu de vous mettre dans un rôle de ministre.»

Bonsoir @alexiscorbiere, connaissez vous le code du travail? Celui que vous prétendez défendre H24?

L'agissement sexiste vise justement à créer "créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant." C'est ce que fait Di Filippo envers Schiappa #CQFD pic.twitter.com/JAvfBue8iu — Fatima El Ouasdi (@FatiElo) May 15, 2018

Pour désamorcer la situation, le député de La France insoumise Alexis Corbière a plaisanté sur «la sexualité dite libertaire: est-ce que c'est une sexualité qui se pratique avec des sous-vêtements rouges et noirs, peut-être?». Puis, s'adressant à Marlène Schiappa: «Madame la ministre, vous utilisez souvent dans la réplique la misogynie en toute occasion, en l'occurrence ce n'était pas adapté. Réactionnaire, conservateur, une sexualité triste sans aucune doute, pas nécessairement misogyne.»