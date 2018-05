Lyon: Fitness, détente... Ils lancent de nouvelles marques de vêtements 100% Rhône-Alpes

Les Poulettes Fitness ont lancé une collection de brassières avec des textes funs: "Abdos & Mojitos". — Poulettes Fitness

Deux jeunes startups lancent leur marque de vêtements entièrement fabriquée en région Rhône-Alpes.

Les fondateurs souhaitent participer au maintien de l’emploi dans le secteur du textile, mis à mal par la concurrence des pays en développement.

Leur gamme est, quant à elle, entièrement différente. D’un côté, une marque de vêtement de sport et de l’autre une collection de prêt-à-porter intemporelle pour la vie de tous les jours.

Après plusieurs années d’assoupissement, le made in France commence tout doucement à reprendre du poil de la bête. Evincée par ses concurrents chinois ou indiens, la production de vêtements dans ces pays effraie de plus en plus la population. Pour garantir à leurs clients des collections de qualité avec une transparence totale, de jeunes entrepreneurs, originaires d’Auvergne Rhône-Alpes, ont créé des lignes d’habits exclusivement conçues sur le territoire français et même principalement dans la région. La rédaction de 20 Minutes en a sélectionné deux, bien différentes sur leur gamme mais dont le fonctionnement est identique.

Les Poulettes Fitness : allier sport et mojitos

Amélie Rivoire (25 ans) et Roxane Sutet (24 ans), deux amies sportives et animatrices de mode ont lancé en février 2017 à Lyon, une marque de vêtements de sport, spécialisée notamment dans le fitness. Destinée à toutes les femmes, quel que soit leur niveau d’entraînement, la marque laisse entrevoir, à travers ses créations, un message engagé. En l’occurrence, celui de « faire une activité sportive régulière tout en profitant, de temps en temps, des petits plaisirs gustatifs de la vie ».

Les Poulettes Fitness, passionnées par la gastronomie française, proposent des vêtements de sport colorés, pétillants et décalés. La marque a sorti il y a quelques mois sa première collection. Des leggings à motifs « mojitos » ou encore des brassières parsemées de flamants roses y sont proposés. Les thèmes de la féminité, du sport et de la nourriture sont représentés afin « d’encourager les femmes à se maintenir en forme, sans chercher à atteindre la perfection ».

Des vêtements fabriqués en Isère

Pour monter au mieux leur projet, les Poulettes Fitness ont fait le pari de s’entourer exclusivement de fournisseurs français, en proposant des pièces de qualité. Les deux jeunes femmes souhaitaient participer au maintien de l’emploi dans le secteur du textile, mis à mal depuis quelques années par la concurrence des pays en développement. C’est notamment à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, à Bourgoin-Jailleu que la matière première est tissée, au sein des usines de la ville iséroise. Un peu plus bas, du côté de Grenoble, les packagings sont confectionnés par l’entreprise Cartonnage Saint Martin.

En dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, différents ateliers sont implantés à Lille ou encore en Vendée. Le seul article produit à l’étranger est le « tote bag », un sac dont 40 % du prix est reversé à une ONG indienne.

Tranquille Emile : une ligne française de l’étiquette aux broderies.

Née en 2016, au pied du Mont-Blanc dans les Alpes françaises, Tranquille Emile est une marque de vêtements au look détendu, pour la vie de tous les jours. Ses fondateurs, Samuel (23 ans) et Emile, sont basés à Megève (Haute-Savoie) dans les bureaux de production. Depuis le siège de l’entreprise, les deux hommes travaillent directement avec les ateliers de confection, étalés un peu partout sur l’hexagone, pour élaborer les nouvelles collections.

La marque dispose déjà d’un site de e-commerce et de six magasins physiques en France dont un à Lyon et à Roanne, en Auvergne Rhône-Alpes. De nombreux articles y sont proposés : polos, sweats, tee-shirts ainsi que des bonnets et coques de téléphone, tous marqués par la mascotte de la marque. Début 2018, Tranquille Emile a fait le choix d’étoffer sa gamme en créant de nouveaux modèles de polos, de chaussettes, d’espadrilles, de sacs polochons ou encore de maillot de bain, le tout produit en France.

Des partenaires installés uniquement sur le territoire français

La particularité de la collection de prêt-à-porter est de miser sur un savoir-faire exclusivement national. L’un des cofondateurs de la start-up, Samuel Mabboux voit dans ce projet, « la possibilité d’entreprendre en France aujourd’hui. Je pense que la surconsommation de vêtements de faible qualité, fabriqués à l’autre bout du monde, a atteint ses limites. C’est pourquoi Tranquille Émile est une marque où l’éthique est le maître mot. J’ai toujours le désir d’entreprendre et de prôner une consommation qui a du sens ! Et je suis très heureux de pouvoir travailler avec des partenaires installés en France, pour proposer des vêtements fabriqués dans le pays où vivent les personnes qui vont les porter » déclare-t-il.

La marque Made in France prend alors en compte le coût de production et anticipe son développement. Les créateurs ont également souhaité utiliser des matières résistantes et écologiques avec un tissu 100 % coton BIO pour les tee-shirts. Une approche responsable et innovante de la mode.