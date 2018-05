VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine : Evra en plein délire, panique dans le cockpit d'un Airbus, Ramadan et

Capture d'écran vidéo sur les bébés nageurs des années 70 — 20 minutes

C’est l’heure de revoir la semaine d’un œil neuf avec notre sélection de vidéos…

1 - Le pare-brise du cockpit d’un Airbus explose en plein vol

Vol de l’angoisse. Les voyageurs d’un vol de la compagnie chinoise Sichuan Airlines ont eu une grosse frayeur ce lundi selon le site Weibo. Le pare-brise du cockpit s’est en effet fissuré en plein vol avant de se briser. Mais c’était sans compter l’héroïsme du pilote…

2- Une vidéo des années 70 sur les bébés nageurs choque les internautes

«On a un peu peur quand on le lance depuis le bord de la piscine. Il descend jusqu’au fond et on se demande toujours s’il va remonter », témoigne un père. Ces méthodes d’un autre âge on remonté à la surface par une vidéo qui a indigné les internautes. Et vous ?

3 - Comment est fixée la date du Ramadan ?

Le mois du Ramadan change chaque année et c’est la lune qui décide. On vous explique les subtilités du calendrier musulman dans cette vidéo.

4 - Evra en plein délire avant la finale de l'OM

Patrice, Patrice. Fidèle à lui-même Patrice Evra a sorti une vidéo totalement délirante avant la finale de l’OM en Ligue Europa. Une fois de plus, Tonton Pat' donne tout