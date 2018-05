Affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens, le 14 mai, à la frontière de la bande de Gaza. — LEWIS JOLY/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Difficile de faire plus contrasté que ces images. Lundi, l’ambassade américaine a été inaugurée en grande pompe à Jérusalem tandis qu’à moins de 100 kilomètres de là, 58 Palestiniens qui participaient à des manifestations à la frontière de la bande de Gaza ont été tués. Si l’Etat hébreu et Washington accusent le Hamas d’être responsable du bain de sang, Paris et de nombreuses capitales ont « condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants ». A l’ONU, une demande d’enquête indépendante a été bloquée par les Etats-Unis.

La dénucléarisation est-elle vraiment en marche ? Des images satellite récentes font penser que le démantèlement du seul site connu d’essais nucléaires nord-coréens est « bien avancé » avant un sommet historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, selon le site américain spécialisé 38 North.

Recent commercial satellite imagery has provided definitive evidence that the #DPRK has begun dismantling the Punggye-ri Nuclear Test Sitehttps://t.co/ILVR1hpmlw — 38 North (@38NorthNK) May 14, 2018

Il avait menti à la France entière sur ses comptes cachés à l'étranger: l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, condamné en 2016 à trois ans de prison pour fraude fiscale et rejugé en février à Paris, saura ajourd'hui s'il va en détention.

Un premier compte en Suisse, puis un transfert à Singapour via des sociétés offshore immatriculées dans les mers du Sud: cette fraude sophistiquée de l'ancien pourfendeur de l'évasion fiscale restera comme le plus retentissant scandale du quinquennat de François Hollande. Un électrochoc, qui allait aboutir à la création d'un parquet national financier et d'une agence anticorruption. Un nouveau projet de loi présenté en mars va jusqu'à proposer de rendre obligatoire la publication du nom du fraudeur en cas de condamnation pénale, pratique dite du «name and shame».

