Grève à la SNCF: Neuf TER sur dix, quatre Transilien sur cinq... Le trafic reviendra progressivement à la normale mardi

La participation à la grève à la SNCF a rebondi lundi 14 mai 2018 avec 27,58% de grévistes au total, selon la direction. — AFP

La SNCF prévoit un «retour progressif à la normale» du trafic mardi, à l'issue du neuvième épisode de deux jours de grève contre la réforme ferroviaire, a-t-elle annoncé lundi, mais «des perturbations pourront subsister en début de matinée».

Des difficultés sur le RER B et C

Le groupe prévoit neuf TER sur dix, ainsi que quatre Transilien et trains Intercités sur cinq, a-t-il précisé dans un communiqué. Le trafic sera normal pour les TGV et les trains internationaux. En Ile-de-France, la circulation des RER A et B sera normale. Il y aura trois RER C sur cinq et deux RER D sur trois.

Concernant les Intercités, la SNCF précise que le trafic sera normal «à l'exception» des lignes Bordeaux-Marseille (deux trains sur trois), Toulouse-Hendaye (trois trains sur quatre), Paris-Rouen-Le Havre (trois trains sur cinq) et Paris-Caen-Cherbourg (trois trains sur cinq).

Lundi, lors du 18e jour de grève, la mobilisation a rebondi avec 27,58% de grévistes en milieu de matinée, soit le troisième taux le plus élevé en semaine depuis le début du mouvement par épisode les 3 et 4 avril (33,9% et 29,7%). Mercredi dernier, ce taux était tombé à 14,46%, son plus bas niveau. Le prochain épisode de deux jours de grève sur cinq à la SNCF doit débuter jeudi soir à 20H00 pour s'achever à 07H55 dimanche.

