Cinq infos dans le rétro: Attentat à Paris, grèves SNCF, Eurovision et un ticket en Ligue Europa pour le stade rennais

Un passant rue Monsigny dans le 2e arrondissement de Paris, le lendemain de l'attaque au couteau qui a fait un mort et 4 blessés, le 12 mai 2018. — Eric FEFERBERG / AFP

Les ponts du mois de mai ont eu raison de votre intérêt pour le monde tel qu’il va ? 20 Minutes revient sur l’actualité dramatique de ce week-end.

1. Attaque au couteau samedi soir dans le 2e arrondissement de Paris

L’homme qui a attaqué des passants au couteau dans Paris ce samedi soir, faisant un mort et quatre blessés, est un Français de 20 ans nommé Khamzat A. Ce dernier, né en 1997 en Tchétchénie, a été abattu par la police.

Selon une source judiciaire contactée par 20 Minutes, il était fiché S pour « sûreté de l’Etat » et inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation islamiste. Daesh a revendiqué l’attaque. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Le procureur François Molins a annoncé l’ouverture d’une enquête pour assassinat, tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Pour en savoir plus, suivez la situation en direct là.

2- Eurovision : Israël l’emporte avec une chanson féministe

Israël a remporté pour la quatrième fois de son histoire le concours de l’Eurovision grâce à une chanson inspirée par l’esprit du mouvement d’émancipation des femmes #MeToo, plébiscitée par des millions de téléspectateurs à l’issue de la finale disputée samedi soir à Lisbonne.

La chanson « Toy » était interprétée par la chanteuse israélienne de 25 ans Netta Barzilai, située aux antipodes d’une typique diva télégénique, et se voulait un appel à l’émancipation féminine et contre toute forme de harcèlement. Tous les articles de notre envoyé spécial à Lisbonne sont à retrouver par ici.

3-La ministre de la Culture prête à conditionner les aides publiques au cinéma à la parité et l’égalité salariale

La ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé dimanche à Cannes être « prête » à ce que les aides publiques versées dans le secteur du cinéma « soient conditionnées à des objectifs en matière de parité et d’égalité salariale ».

« Je crois à la nécessité des incitations, des quotas : quand les choses ne changent pas d’elles-mêmes, c’est à nous de les faire changer », a dit Françoise Nyssen. Dans le cadre du 71e Festival de Cannes, la ministre participait dimanche matin à une conférence pour la promotion de l’égalité femmes-hommes et la lutte contre le harcèlement sexiste, dans le prolongement du mouvement #MeToo.

4-Les grèves SNCF reprennent ce dimanche jusqu’à lundi soir

Le trafic SNCF était perturbé ce dimanche avec en moyenne un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq. Mais le trafic sera encore plus perturbé ce lundi avec un TGV, TER ou Transilien sur 3 et un Intercité sur cinq en moyenne. Plus d'infos par là.

5-Les Bretons s’offrent l’Europe en battant le PSG samedi soir

Un exploit. Samedi soir, le Stade Rennais s’est offert un succès de prestige sur la pelouse du PSG (0-2). Une victoire qui lui assure une place en Ligue Europa la saison prochaine. Une première depuis 2011 pour le club breton.