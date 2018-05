VIDEO. Attaque au couteau à Paris: Qui sont les victimes?

Parmi les quatre blessés, deux le sont grièvement et deux autres légèrement. — Thibault Camus/AP/SIPA

Vers 21 heures ce samedi soir, Khamzat A., un homme de 20 ans fiché S, attaque au couteau des passants en plein cœur de Paris, dans le quartier de l’Opéra. Une personne est tuée et quatre autres sont blessées, avant que la police n’intervienne et abatte l’assaillant.

Selon une source proche du dossier, la victime décédée est un Français de 29 ans. Selon le rapport de police que le Figaro s’est procuré, il a été retrouvé mort à 21h20 au niveau du 8 rue Marsollier.

Un Luxembourgeois grièvement blessé

Parmi les blessés, deux le sont grièvement. Il s’agit d’une femme de 54 ans et d’un homme de 34 ans. L'homme est un Luxembourgeois qui s'était réfugié dans un bar au 5 rue de Monsigny. Blessé au dos selon des sources policières, a été transporté en «urgence absolue» à l'hôpital parisien Georges-Pompidou. Ce dernier « a été opéré » et « est sauvé », a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, qui s’est rendu à son chevet à l’hôpital, dimanche vers 2 heures du matin.

La femme de 54 ans a été découverte au 14 rue Gallion. « Blessée au visage et aux mains » et également en « urgence absolue », elle a été transportée dans le même hôpital avec également » un pronostic vital non engagé ». Les deux autres victimes, blessées légèrement et « en urgence relative », sont une femme de 26 ans et un homme de 31 ans. Ils ont été conduits aux urgences de l’Hôtel-Dieu.

18 témoins

Une cellule d’aide psychologique a été ouverte au sein des urgences de l’Hôtel-Dieu, situé dans le IVe arrondissement. Elle a accueilli dès samedi soir une quinzaine de passants et riverains « choqués » par l’attaque, selon l’entourage de la maire socialiste, Anne Hidalgo. Ces personnes sont depuis rentrées chez elles, mais la cellule reste ouverte.

Le rapport de police indique également que « le parquet a été avisé et s’est rendu sur les lieux. Un équipage cyno-explo a prospecté la zone concernée. Dix-huit témoins des faits, dont certains avaient été regroupés au poste de police de la place Vendôme, ont été recensés ».