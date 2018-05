Attaque au couteau à Paris: Ce que l’on sait

PARIS Un homme armé d'un couteau a attaqué des passants, faisant un mort et quatre blessés samedi soir...

La police a établi un périmètre de sécurité après l'attaque au couteau à Paris dans le quartier de l'Opéra, le 12 mai 2018. — Thibault Camus/AP/SIPA

Un passant a été tué et quatre personnes blessées samedi soir à Paris par un homme armé d’un couteau qui a crié « Allahou Akbar » selon des témoins et été abattu par des policiers. Voici ce que l’on sait de l’attaque.

Que s’est-il passé ?

L’agression a eu lieu peu avant 21h rue Monsigny, dans le IIe arrondissement, en plein cœur de Paris, près de l’Opéra, un quartier touristique de bars, restaurants et théâtres très fréquenté le samedi soir. Un homme armé d’un couteau a attaqué cinq personnes.

« J’étais en train de préparer les commandes et j’ai vu une jeune femme essayer de rentrer dans le restaurant en panique », blessée et en sang, « tout de suite derrière, l’agresseur est arrivé », a raconté à l’AFP Jonathan, serveur dans un restaurant coréen du quartier.

« Un jeune homme a essayé de repousser l’agresseur » puis « il a relevé » la jeune femme blessée, qui se trouvait à terre, et « ils ont couru dans l’autre sens », a-t-il poursuivi. « L’agresseur est entré dans une rue commerçante, je le voyais avec un couteau dans la main, il frappait sur les commerces », détaille Jonathan, ajoutant : « Il avait l’air fou ».

Selon deux témoins, cet homme a crié « Allahou Akbar » au moment de l’attaque. Des policiers intervenus sur les lieux auraient eux-mêmes été menacés par l’agresseur. « Quand trois fonctionnaires vont vers lui pour tenter de l’immobiliser, il va vers eux et brandit son couteau », décrit une source proche de l’enquête. L’un des agents a fait usage de son pistolet à impulsions électriques avant que l’un de ses collègues ne tire à deux reprises et blesse mortellement l’assaillant.

Quel est le bilan ?

Selon des sources proches du dossier, un homme âgé de 29 ans, un passant, a été mortellement blessé. Deux autres personnes ont été grièvement blessées : un homme de 34 ans transporté en « urgence absolue » à l’hôpital parisien Georges-Pompidou et une femme de 54 ans. Une femme de 26 ans et un homme de 31 ans ont été blessés légèrement.

«La personne la plus grièvement blessée (...) va mieux», elle «a été opérée et donc aujourd'hui elle est sauvée», s'est réjoui dans la nuit Gérard Collomb, qui s'est rendu à son chevet à Georges-Pompidou. «Deux de ses amis sont dans un autre hôpital, ils sont totalement hors de danger. Une quatrième personne qui avait été blessée est aussi hors de danger», a-t-il ajouté.

S’agit-il d’une attaque terroriste ?

Un communiqué attribué à Amaq, l’organe de propagande de Daesh, a revendiqué l’attaque d’un « soldat de l’Etat islamique », une « opération » « menée en représailles envers les Etats de la coalition » internationale anti-djihadiste en Irak et en Syrie, une information qui n’a pas été confirmée par les autorités françaises.

La section antiterroriste du parquet de Paris a cependant été saisie « sur la foi d’une part de témoignages faisant état du fait que l’agresseur a crié «Allahou Akba» en attaquant les passants au couteau, et compte tenu du mode opératoire », a déclaré le procureur de la République de Paris François Molins.

'Amaq Reports Paris Knife Attacker an IS "Soldier" https://t.co/IJGa8UyroX — SITE Intel Group (@siteintelgroup) May 12, 2018

Que sait-on de l’assaillant ?

Selon une source proche du dossier, il s’agit d’un homme jeune aux cheveux bruns, porteur d’une barbe non taillée, habillé au moment des faits d’un pantalon de jogging noir. L’assaillant ne portant pas de papiers sur lui, les enquêteurs cherchaient dans la nuit de samedi à dimanche à déterminer son identité.

245 personnes ont été tuées dans des attentats en France depuis 2015

Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste. La dernière attaque meurtrière, le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude), avait porté à 245 le nombre de victimes tuées dans les attentats sur le sol français depuis 2015. Des attaques ont déjà été menées au couteau, notamment à Marseille en octobre 2017.

Particulièrement visée, la France fait partie de la coalition militaire internationale intervenant en Syrie et Irak contre le groupe djihadiste Daesh. Mi-avril, Paris a mené des frappes contre des sites de production d’armes chimiques du régime de Bachar al-Assad, lors d’une opération conjointe avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Les réactions

Emmanuel Macron a salué, « au nom de tous les Français, le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste » avant d’assurer que « la France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté ».

Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste (1/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 12, 2018

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a lui aussi salué « le sang-froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant ». « Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux », a-t-il lancé.

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 12, 2018

« Pensées pour les victimes de l’attaque qui a frappé le cœur de Paris ce soir », a réagi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dans un tweet.

Pensées pour les victimes de l’attaque qui a frappé le cœur de #Paris ce soir. Ma reconnaissance aux forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Face à la menace, nous devons rester vigilants et unis.@gerardcollomb @PoliceNationale @prefpolice — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) May 12, 2018

« Ce soir, notre ville a été meurtrie », a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s’est rendue sur place.

Je veux saluer les policiers, dont le sang-froid, le courage et le professionnalisme ont une fois encore permis de sauver des vies. Ils ont toute ma gratitude. Je remercie aussi les services de secours qui se sont rendus très vite sur place pour prendre en charge les blessés. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 12, 2018

Olivier Faure, premier secrétaire du PS : « Pensées émues pour les proches et les familles. Hommage au sang-froid des forces de l’ordre. L’horreur frappe une nouvelle fois la France, une nouvelle fois la République sera plus forte que la douleur. »

Manuel Valls, député LREM et ex-Premier ministre : « Agression terrible dans le quartier de l’Opéra à Paris. Solidarité totale avec les victimes et leurs proches. Soutien aux forces de l’ordre dont je salue une nouvelle fois la réactivité, le sang-froid et le professionnalisme. Ne pas baisser la garde ! »

Marine Le Pen, présidente du FN : « Le peuple français ne se contentera plus de commentaires. Ce sont des actes qui sont attendus », a asséné la présidente du FN, Marine Le Pen, désignant un acte commis par « un assaillant islamiste ».