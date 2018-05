Grève à la SNCF: Un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq prévus dimanche

Le 4 avril 2018, des TGV en Gare de Lyon. AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON — AFP

La direction de la SNCF a annoncé que le trafic serait perturbé demain, dimanche, avec en moyenne un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq. Les perturbations seront plus fortes sur les trains Intercités, seul un sur trois devrait circuler et moins sur certaines destinations, a ajouté la direction dans un communiqué.

Pour la 17e journée de grève contre la réforme de la SNCF, le trafic sera perturbé en Ile-de-France avec en moyenne un train sur deux pour les RER A et B, et un train sur trois pour le RER C. À l’international, il y aura un train sur deux, avec un trafic « normal » pour les Eurostar et « quasi normal » pour les Thalys.

Un appel à une « journée sans cheminots » lundi

A noter que les syndicats de la SNCF mobilisés contre la réforme ferroviaire entendent « frapper un grand coup » lundi pour la 18e journée de grève depuis début avril, avec le lancement d’une « vot’action » et un appel à une « journée sans cheminots ».

Avec cette consultation auprès des cheminots pour savoir s’ils sont « pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement » et l’ambition d’une journée « zéro train », CGT, Unsa, SUD et CFDT espèrent raviver la flamme d’une mobilisation qui faiblit, tout en affichant leur « solide » unité.

>> A lire aussi : SNCF: La CFDT note «l'ouverture d'une négociation», mais pas encore «d'avancées»

>> A lire aussi : Grève à la SNCF: Les syndicats veulent reprendre la main et «frapper un grand coup»

Evoquée par la CGT après la rencontre lundi dernier avec le Premier ministre Edouard Philippe, qui a réaffirmé que le gouvernement ne reviendrait pas sur les trois éléments clés de la réforme - ouverture à la concurrence, fin de l’embauche au statut et transformation de la SNCF en société anonyme -, cette « vot’action » a finalement été actée mercredi en intersyndicale.