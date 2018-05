Festival de Cannes: «Plusieurs appels» au numéro pour les victimes de harcèlement sexuel

Un policier sur la Croisette lors du 69e Festival de Cannes en mai 2016 — LOIC VENANCE / AFP

« On n’a pas encore les chiffres mais il y a eu des appels. » C’est en ces termes que Marlène Schiappa a confirmé ce samedi que le numéro de téléphone mis en place à l’occasion du Festival de Cannes pour les victimes ou les témoins de harcèlement ou/et d’agression sexuelle fonctionnait.

« Hier soir [vendredi], une des écoutantes a pris un appel et a accompagné une femme anglo-saxonne au commissariat de police pour déposer une plainte », a, selon RTL, expliqué la secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes, sans préciser la nature de la plainte ni l’identité de l’appelante.

DIRECT - La place des femmes au cinéma, les mesures anti-harcèlement... @MarleneSchiappa est en direct du Festival de #Cannes2018 . @GuntherJuliette en direct de Cannes. https://t.co/0uRCbBTGgE pic.twitter.com/hpV2QArVAv — Brut FR (@brutofficiel) May 12, 2018

« Il y a trois écoutantes qui se relaient jusqu’à tard le soir »

Les personnes qui appellent le 04.92.99.80.09 peuvent faire part de leur expérience, en français comme en anglais, et être ensuite orientées et accompagnées au commissariat ou à l’hôpital. Elles peuvent également être mises en contact avec une association d’aide aux victimes.

A l’occasion d’un déplacement sur la Croisette ce samedi, la secrétaire d’Etat a donc visité le bureau où sont reçus les appels. « Il y a trois écoutantes qui se relaient jusqu’à tard le soir pour prendre les appels des femmes qui auraient vécu une expérience de harcèlement sexuel, agression sexuelle voire de viol », a-t-elle détaillé.

« Cannes, c’est un endroit qui doit être sécurisé pour les femmes »

« Cannes, c’est un endroit où on fait la fête, où l’on travaille, où l’on voit, produit et distribue des films, on les récompense et c’est un endroit qui doit être sécurisé pour les femmes », a encore souligné la secrétaire d’Etat.

« C’est important que le Festival dise qu’il n’est pas aveugle et qu’il s’engage pour protéger les artistes, les intermittentes du spectacle, les festivalières », a ajouté Marlène Schiappa, rappelant que « l’un des viols dont a été accusé Harvey Weinstein se serait produit au Festival de Cannes ».

« C’est important que le festival ne soit pas aveugle et s’engage contre le harcèlement sexuel car c’est ici qu’une agression de #Weinstein aurait été commise » @MarleneSchiappa en conférence des presse au @Festival_Cannes pic.twitter.com/YaJggNU0pH — Patrick Simonin (@PatrickSimonin) May 12, 2018

Pour sa première édition suivant le scandale Weinstein, le Festival distribue cette année 40.000 flyers rappelant les peines maximales encourues pour harcèlement sexuel (trois ans de prison et 45.000 euros d’amende), en plus de l’installation de la « hotline ». Une adresse email destinée à recueillir d’éventuels témoignages a également été mise à la disposition des festivaliers : Cannesalerte@festival-cannes.fr