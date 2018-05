VIDEO. Mort de Naomi Musenga: Des agents du Samu portent plainte après avoir été menacés

Mort de Naomi Musenga: Des agents du Samu portent plainte après avoir été menacés (Illustration) — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Des menaces verbales, sur les réseaux sociaux, la crainte de représailles physiques… Des agents du Samu du Bas-Rhin ont porté plainte après avoir été menacés à la suite du décès de Naomi Musenga, la jeune femme dont l’appel au Samu n’avait pas été pris au sérieux par l’opératrice au bout de la ligne.

« Des agents du Samu ont porté plainte », a indiqué la direction des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), ne souhaitant pas préciser le nombre de plaintes et les motifs, invoquant des impératifs de confidentialité.

Par peur de représailles, un agent du Samu ne rentre pas à son domicile

Sur France Bleu Alsace, Sylvain Poirel, délégué CGT, a indiqué que vendredi « quatre agents ont été menacés directement sur les réseaux sociaux et une sur les quatre n’a pas pu rentrer chez elle par crainte de représailles d’individus présents sur le lieu de son domicile ».

Depuis que l’enregistrement glaçant de l’appel de Naomi Musenga a été rendu public mardi, la plateforme téléphonique du Samu du Bas-Rhin a reçu de nombreux appels menaçants.

À ceux qui appellent le SAMU de Strasbourg pour insulter les permanenciers:

1- Vous faites perdre du temps aux vrais patients.

2- Une injure envers un professionnel de santé est passible 6 mois d'emprisonnement et 7500€ d'amende.

3- Vos appels sont enregistrés.



À bon entendeur. — Vie De Carabin (@VieDeCarabin) May 9, 2018

😱😰 Le #SAMU de #Strasbourg insulté et menacé via des appels au 15. Il ne faut pas confondre un acte isolé et l’irrespect, les insultes et l'#abus d'un numéro d'#urgence pour venger la mort de #Naomi. Ça ne sert à rien et surtout, ça nuit aux véritables demandes de #secours 😡 https://t.co/LsoKVsRrBl — Cyril Renaud (@cyrilrenaud86) May 9, 2018

La famille de Naomi Musenga appelle au calme

Après plusieurs jours et des appels au calme de la famille de Naomi Musenga, « le nombre d’appels agressifs est en régression », a indiqué samedi l’hôpital.

« On appelle vraiment à la non-violence », a déclaré sur BFMTV Gloire Musenga, un de ses frères. « On ne peut pas leur en vouloir [aux opératrices du Samu et des pompiers]. Si elles ne l’ont pas aidée, c’est dû à des problèmes qui ont eu lieu dans leur structure. […] Elles n’avaient rien contre [Naomi] personnellement », a également dit Martial Musenga, un autre frère.

Une plainte déposée, une enquête ouverte

Vendredi, la famille de Naomi Musenga a déposé une plainte pour « non-assistance à personne en danger » et « mise en danger de la vie d’autrui » contre les HUS et contre X.

L’hôpital a ouvert une enquête administrative, l’Inspection générale des affaires sociales a été saisie et le parquet de Strasbourg a ouvert mercredi une enquête préliminaire.

