Mort de Naomi Musenga: L'avocat de l'opératrice du Samu assure qu'elle songe à «ne plus faire ce métier-là»

L’avocat de l’opératrice du Samu qui a reçu l’appel de Naomi Musenga, décédée peu après, s'est exprimé sur BFMTV vendredi soir. Me Grimaldi a ainsi défendu sa cliente, accusée d’avoir négligé les douleurs de la jeune femme et de l’avoir raillée. Il a d’abord rappelé les circonstances de l’appel.

Précisant qu’il s’agissait d’un « agent confirmé », l’avocat a expliqué que l’opératrice avait fait une « journée de 12 heures le 26 ». Il a ajouté que le 26 décembre « en Alsace c’est un jour férié, donc c’est un jour difficile. Ensuite, elle a travaillé deux jours consécutifs, et elle était sur la fin de son cycle de trois jours le 29 décembre [soit, le jour de la mort de Naomi Musenga]. »

« 2.000 appels en moyenne »

Puis, Me Grimaldi s’est attaché à démontrer qu’il n’y avait pas de négligence de la part de sa cliente. « Quand vous avez 2.000 appels en moyenne […] par jour et qu’on vous dit "J’ai mal au ventre" […] c’est vrai que le premier réflexe c’est de penser qu’il n’y a pas d’urgence absolue et qu’il faut aller voir son médecin traitant », a-t-il expliqué.

Enfin, l’avocat a assuré que le ton employé par l’opératrice était en quelque sorte habituel : « Quand vous la connaissez, c’est une dame qui parle comme ça, elle s’exprime comme ça. » Ajoutant que sa cliente « est énormément bouleversée », il a affirmé qu’elle pense à « ne plus faire de métier-là ».

