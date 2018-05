VIDEO. Besançon: Un éleveur filmé en train de frapper sa vache dans une foire

ANIMAUX Bousculé, un éleveur a asséné plusieurs coups de poing sur le museau et la tête de sa vache…

Besançon: Un éleveur filmé en train de frapper sa vache dans une foire (Illustration) — RoyBuri / Pixabay

Le recours à la violence pour tenter de maîtriser sa bête… Un éleveur a été filmé, à son insu, en train de frapper l’une de ses vaches par un visiteur de la foire Montbéliard Prestige à Besançon, a révélé l'Est républicain.

Sur la vidéo, partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux de différentes associations de protection animale, on aperçoit en effet l’homme tirer la vache qui ne souhaite pas lui obéir et lui donner plusieurs coups de poing sur le museau et la tête.

#Besançon : lors de la Foire Comtoise (concours d'animaux), un éleveur a été surpris en train de frapper à de nombreuses reprises sur cette vache qui visiblement n'avait pas envie de l'écouter et encore moins de se donner en spectacle pour le plaisir des visiteurs... pic.twitter.com/0w5EG8OcEQ — Fondation Assistance Aux Animaux (@FAAOfficiel) May 10, 2018

Les organisateurs de la foire ont condamné les agissements de l’éleveur dans les colonnes de l’Est républicain, Montbéliarde Association assurant par ailleurs que des dispositions seront prises à son encontre.