Nantes: Le campus universitaire évacué par les forces de l'ordre ce vendredi soir

A Nantes, le 24 mars 2015- Le batiment Censive sur le campus du Tertre de l universite — Julie Urbach / 20 Minutes

Après plus de deux mois de blocage, les forces de l’ordre ont procédé ce vendredi soir à l’évacuation du campus universitaire du Tertre, à Nantes. Selon l’université, quelques dizaines d’étudiants occupaient toujours le bâtiment Censive (ils n’étaient pas tous présents ce vendredi soir), alors que le tribunal administratif avait autorisé cette expulsion, en début de semaine.

Une centaine de policiers et de gendarmes mobiles sont arrivés en fin de journée sur le campus, quasi désert, en cette période de vacances de Pâques. Selon la police, les opérations se sont déroulées « sans incident ». Aucune interpellation n’a eu lieu pour le moment.

Occupation en cours d’expulsion.



Ils ont relâché les 5 étudiant.e.s détenu.e.s, mit certain.e.s autres au sol avant de les relâcher.



Pas de violences pour le moment. pic.twitter.com/gDDtRuKcBk — UNEF Nantes (@UnefNantes) May 11, 2018

Les examens doivent démarrer lundi

L’expulsion intervient alors que quelque 7.500 étudiants en lettres et sciences humaines doivent passer leurs partiels du second semestre à partir de lundi. En raison du blocus, la présidence de l’université avait décidé de délocaliser la quasi-totalité des épreuves au parc des expos de la Beaujoire et à la halle de la Trocardière, à Rezé.