Les immanquables du jour: Tournage de Koh-lanta arrêté, Eurovision et hommage étrange de Françoise Hardy à Maurane

Avec l'annulation de la prochaine saison de «Koh-Lanta», Adventure Line Productions est une nouvelle fois dans la tourmente. — © PHILIPPE LE ROUX/TF1

Le week-end s’approche, le week-end se presse. Mais ne soyez pas trop impatients et prenez encore le temps de jeter un oeil sur notre résumé d’actualité du jour. Vous ne le regretterez pas.

1 - L’article le plus lu du jour : le tournage de Koh-Lanta arrêté

Stupeur. La société Adventure Line Productions (ALP) a annoncé ce vendredi l’annulation du tournage de la nouvelle saison de Koh Lanta qui venait de commencer dans le Pacifique, évoquant « un événement extérieur au jeu entre deux concurrents ». Après plusieurs spéculations et différentes versions dans les médias, la productrice Alexia Laroche-Joubert a précisé dans un communiqué : « Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d’une agression sexuelle ; ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné ».

2- L’article le plus partagé du jour : l'hommage raté de Françoise Hardy à Maurane

Il y a des compliments qui sonnent bizarrement. Réagissant au décès de la chanteuse Maurane, Françoise Hardy a été quelque peu… maladroite. L’interprète de Tous les garçons et les filles a en effet évoqué « une des plus grandes interprètes qui soit », avant d’ajouter un singulier bémol : « La seule chose qui lui manquait un petit peu, c’était le physique, le charisme ». Heu, merci Françoise

3 - L’article à lire du jour : L'Eurovision, on y croit, on y croit !

Avouez, vous êtes fans de l'Eurovision ? Vous espérez enfin que la France va remporter le concours après une loooongue période de disette (Marie Myriam, 1977…) ? Nous aussi, on adore, on y croit et on vous fait vivre toutes les coulisses du concours avec notre reporter infatigable. Suivez le guide.

4- La vidéo du jour : cultiver une oreille sur son avant-bras

Ce n’est pas du jardinage mais une technique médicale de pointe qui permet de reconstituer des organes. A découvrir ici.