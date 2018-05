Circulation: Bison Futé voit rouge dimanche dans le sens des retours

TRANSPORT La circulation sera dense dimanche, dès la fin de matinée, sur les autoroutes A10 et A6 et sur l’A13, dès le milieu d’après-midi. Il est conseillé de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 12h00...

Des bouchons sur l'A9 au niveau de Perpignan. — RAYMOND ROIG / AFP

Si vous devez prendre la voiture dimanche sur les grands axes, préparez-vous à devoir être (très) patient. Bien que la circulation s’annonce fluide ce vendredi et samedi, selon les prévisions de Bison Futé, le dernier jour de la semaine sera rouge.

#BisonFuté : la conjonction de deux jours fériés occasionne encore un important trafic cette semaine. La journée de dimanche est classée rouge dans le sens des retours. Prudence et patience seront de rigueur !



➡ https://t.co/Y34Eczlxv2 pic.twitter.com/zkJ4UvErIB — Préfet de la Drôme (@Prefet26) May 11, 2018

Dans le détail, voici les difficultés attendues pour dimanche dans le sens des retours :

*Depuis la Normandie

-sur l’A13 entre Caen et Paris de 12 h à 18 h.

*Depuis la Bretagne

-sur l’A11 entre Nantes et Le Mans de 15 h et 19 h et entre Le Mans à Paris de 15 h et 21 h.

*sur l’itinéraire sud-nord qui va de l’Espagne vers Paris via Bordeaux,

-sur l’A10 entre Bordeaux et Orléans de 11 h à 18 h et entre Orléans et Paris de 14 h à 21 h.

-et sur les axes de contournement et rocades de Bordeaux.

*Sur l’itinéraire sud-nord qui va de la Méditerranée jusqu’aux frontières du nord

-sur l’A6 au niveau d’Auxerre.

-sur l’A7 entre Orange et Lyon de 10 h et 22 h.

- sur l’A8 au niveau d’Aix-en-Provence de 10 h à 20 h.

-sur l’A9 entre Narbonne et Orange de 10 h à 19 h.

-sur l’A61 entre Narbonne et Toulouse de 14 h à 21 h.

*En région Auvergne Rhône-Alpes

-sur les axes de contournement et rocades de Lyon et le tunnel sous Fourvière, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne entre 10 h et 12 h.

*Sur les itinéraires de traversée du Massif Central

-sur l’A71 entre Vierzon et Orléans de 15 h et 20 h et au niveau de Clermont-Ferrand.

« Des ralentissements sont également attendus dans les grandes métropoles et leur périphérie (Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence, Nice, Toulouse, Bordeaux) », prévient Bison Futé.