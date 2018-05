Photomontage de Donald Trump et Kim Jong-Un. — Sipa

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La fin du suspens. On sait désormais où Donald Trump et Kim Jong-un vont se rencontrer. Ce sera le 12 juin à Singapour. Un sommet historique pour discuter d’un enjeu crucial, la « dénucléarisation » de la Corée du Nord après des mois d’escalade et de tensions. Il fallait « trouver un endroit neutre où Trump et Kim puissent se sentir tous deux en sécurité tout en fournissant le cadre spectaculaire dont ils ont besoin pour ce sommet historique », a souligné Jean Lee, experte du think tank Wilson Center, sur Twitter. Il fallait aussi que ce soit « assez proche » de Pyongyang « pour que Kim puisse s’y rendre dans son petit avion ».

Rien n’est trop beau pour tenter de se faire pardonner. Le patron de la SNCF Guillaume Pepy a annoncé jeudi « une opération de reconquête » de ses clients malmenés par la grève des cheminots. « Entre le 15 mai et le 31 août, nous proposerons 3 millions de billets de TGV à moins de 40 euros sur toutes les destinations et tous les jours », a indiqué Guillaume Pepy. « Ces billets seront mis en vente à partir du 15 mai. » « L’objectif est que toutes les places disponibles durant cette période seront proposées à environ moitié prix », a-t-il relevé. En outre, a énuméré le patron de la SNCF, les « cartes de réduction seront (toutes) vendues au même prix, 29 euros du 23 mai au 15 juin, au lieu de 50 euros pour la carte Jeune, 60 euros pour la carte Senior + et 75 euros pour les cartes Enfant + et Week-End ».

La société Adventure Line Productions (ALP) annonce ce vendredi dans un communiqué l’annulation du tournage de la nouvelle saison de Koh-Lanta qui a débuté il y a quelques jours à peine dans le Pacifique. « Un événement extérieur au jeu est survenu entre deux concurrents au cours de la nuit du 4e au 5e jour de tournage », explique le message qui ne donne pas davantage de précision sur la nature de ce qu’il s’est passé.

La décision a été prise en concertation avec les équipes du jeu animé par Denis Brogniart. « La production a considéré qu’il était impossible de poursuivre

cette nouvelle édition dans conditions suffisamment sereines », conclut le communiqué.