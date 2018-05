Mort de Naomi Musenga : La famille de la jeune femme réclame que «justice soit faite»

La famille de Naomi Musenga, lors de sa conférence de presse, le 10/05/2018. — Capture d'écran BFMTV

Un drame et encore beaucoup de questions. Les parents de Naomi Musenga cherchent toujours à comprendre pourquoi leur fille de 22 ans est décédée fin décembre à l’hôpital de Strasbourg après un appel pris à la légère par le Samu.

S’exprimant lors d’une conférence de presse ce jeudi en fin d’après-midi, ils ont demandé que « justice soit faite » pour leur fille « aimée de tous ». « Qu’est ce qui a tué ma fille ? Pourquoi son appel n’a pas eu de réponse alors qu’elle manifestait de vives douleurs au téléphone ? Pourquoi l’autopsie n’a pas été faite à temps et a-t-on laissé son corps en putréfaction ? », a déclaré Polycarpe Musenga, père de Naomi.

"Qu'est-ce qui a tué ma fille ? Je veux aussi savoir pourquoi cette dame a fait ça", demande la mère de Naomi pic.twitter.com/JJa6xH67AV — BFMTV (@BFMTV) May 10, 2018

« On veut savoir pourquoi elle est morte alors qu’elle était en bonne santé. On demande tout ça pour que cela ne se répète pas », a indiqué un peu plus tôt Fatouma, la tante de la jeune femme, sur l’antenne de BFM.

« On s’est moqué de nous comme on s’est moqué de ma fille »

Refusant d’ériger l’opératrice du Samu qui avait pris l’appel de leur fille en bouc émissaire, les parents de Naomi ont critiqué l’attitude des autorités de santé qui les ont « laissés dans la débrouille totale » après la mort de leur fille. « On s’est moqué de nous comme on s’est moqué de ma fille, c’est un manque d’humanité total », a dénoncé son père lors de la conférence de presse. « Ils nous ont laissés seuls, nous n’avons eu aucun accompagnement ni aucun suivi », a ajouté Louange, la sœur de Naomi.

"Pourquoi l'autopsie n'a pas été faite à temps ?", demande le père de Naomi. "On a eu l'impression qu'on nous a baladés". Il dénonce "un manque d'humanité totale" pic.twitter.com/A46qZ5hMVD — franceinfo (@franceinfo) May 10, 2018

La douleur toujours présente, la famille de Naomi s’interroge également sur « la chaîne des responsabilités » qui a conduit à ce drame. Leur avocat déposera vendredi une plainte pour « non-assistance à personne en danger » et « mise en danger de la vie d’autrui » contre X et contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Une marche blanche prévue mercredi

Le parquet de Strasbourg a également ouvert mercredi une enquête préliminaire pour « non-assistance à personne en péril », confiée à la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) Grand Est. En attendant l'issue de l'enquête, l'opératrice du Samu concernée a été suspendue «à titre conservatoire».

Un collectif baptisé « Justice pour Naomi Musenga » a par ailleurs appelé sur Facebook à une marche blanche en la mémoire de la jeune femme le mercredi 16 mai à 17h30 à Strasbourg.

