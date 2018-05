VIDEO. Les immanquables du jour: Samu de Strasbourg sur la sellette, mamie chauffard et Eurovision à Paris

Une Renault Twingo (illustration) — Pierre Verdy AFP

Que vous habitiez Mulhouse ou Besançon, l’heure est venue du récap' de l’actu de ce mardi. Avec aujourd’hui un retour sur la polémique suite à la mort de Naomi à l’hôpital de Strasbourg, Hidalgo prête à accueillir l’Eurovision à Paris et une mamie qui roule beaucoup, beaucoup trop vite.

L’article le plus lu du jour : La mère de Naomi s’interroge sur le Samu de Strasbourg

Naomi, 22 ans, avait appelé le Samu de Strasbourg pour des douleurs importantes mais n’a été prise en charge que quelques heures plus tard, avant de mourir en réanimation. Sa mère se dit «choquée» et questionne l’efficacité du service. La ministre de la Santé Agnès Buzyn s’est déclarée « profondément indignée » et dénonce de « graves dysfonctionnements ». L'opératrice mise en cause a été suspendue.

L’article le plus partagé du jour : Une octogénaire arrêtée alors qu’elle fonce à 160 km/h

Cette grand-mère circulait à bord d’une Twingo, dans les Landes, à 160 km/h en agglomération, en grillant feux et stops. Agée de 86 ans, elle s’est vue retirer son permis sur le champ.

L’article du jour : Hidalgo prête à accueillir l’Eurovision

C’est une info 20 Minutes obtenue par notre envoyé spécial à l’Eurovision (dont on ne saurait trop vous recommander de suivre le compte Twitter si ce concours vous passionne) : si la France gagne cette année, Paris est candidate à l’organisation de l’édition 2019. « Madame Monsieur représente à merveille la France qu’on aime », assure aussi Anne Hidalgo, dans cette interview.

La vidéo du jour : La lave envahit Hawaï, et c’est spectaculaire

Bonne soirée et à demain !