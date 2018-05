Toulouse: Après l'évacuation de l'université Jean-Jaurès, la mobilisation continue hors du campus

Une AG des étudiants de l'université Jean-Jaurès s'est tenue sur la place du Capitole, le 9 mai, après l'évacuation de leur campus. — P. Pavani / AFP

Le tribunal administratif de Toulouse avait ordonné l’évacuation après un recours du syndicat étudiant de droite, l’UNI. Elle a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi.

Les étudiants et personnels mobilisés depuis plus de deux mois contre la loi ORE poursuivent leur mobilisation en dehors du campus du Mirail.

L’administrateur provisoire estime que l’enveloppe de dégâts dus au blocage devrait dépasser l’estimation initiale de 400.000 euros.

Ils se sont donné rendez-vous en fin de journée devant la préfecture de la Haute-Garonne, après avoir tenu une AG sur la place du Capitole.

Après l'évacuation du campus du Mirail durant la nuit de mardi à mercredi, les étudiants et des membres du personnel de l’université, opposés à la loi « orientation et réussite des étudiants » et au projet de fusion des universités toulousaines, continuent leur mouvement.

La proposition de tenir toutes nos AG à venir sur des places publiques pour informer la population toulousaine jusqu'à ce que notre campus nous soit rendu a été faite place du Capitole. SI vous jetez les étudiant-es à la rue, ils et elles risquent d'y rester. — UET (@UEToulouse) May 9, 2018

Prochaine AG le 14 mai

« L’exil, ça ne veut pas dire la mort de la mobilisation, bien au contraire on va trouver les moyens pour continuer à se mobiliser », a indiqué cet après-midi l’un des portes-paroles étudiants. Lors de cette AG, ils ont voté la reconduite de la grève, mais aussi la « "bordélisation" des partiels », le blocage d’un site stratégique et d’une usine Airbus et la tenue d’une prochaine AG le 14 mai.

[Votes AG]

> Reconduction de la grève

> Organisation d'une soirée "Université Debout"

> Bordelisation des partiels, surtout si délocalisés/sous surveillance policiere

> Organisation de blocages de lieux stratégiques de Toulouse — Mirail en lutte (@mirail_lutte) May 9, 2018

De son côté, la direction de l'université est en train de « réinvestir les lieux » dont une partie était bloquée depuis le 6 mars. Et de découvrir aussi l’ampleur des réparations à mener pour remettre en état le campus.

A l’issue de premières constatations, le montant des travaux avait été estimé à près de 400.000 euros. Mais au vu des dommages, l’administrateur provisoire de l’université, Richard Laganier, pense que ce montant sera très probablement à revoir à la hausse.

Je condamne fermement les dégradations commises dans les locaux @UTJeanJaures Les services @actoulouse sont aux côtés de la communauté universitaire pour aider à la reprise https://t.co/3jhslmwXeF — anne bisagni (@ABisagni) May 9, 2018

Ce responsable a pris un arrêté de fermeture administrative du campus le temps de « procéder au déblocage des bâtiments », de « dresser un état des lieux exhaustif », notamment pour étayer les plaintes qui seront déposées, et « permettre un retour à la normale de l’université ».

« Certains bâtiments comme l’Arche et l’Accueil, très fortement dégradés, resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Pour mémoire, l’intégralité du campus a fait l’objet d’une reconstruction au cours des dix dernières années, pour un investissement de l’Etat et des collectivités locales de 320 millions d’euros », rappelle-t-il dans son communiqué.

Première session d’examens le 11 juin

Pour éviter toute nouvelle occupation, des personnels de sécurité vont sillonner le campus.

« Je me suis engagé auprès des personnels et des étudiants à ce que les activités pédagogiques puissent reprendre dans les meilleurs délais. Cela permettra aux étudiants de compléter les cours du second semestre et de passer leurs examens. La première session se tiendra à partir du 11 juin, et la session de rattrapage, à compter du 3 septembre », assure Richard Laganier.

Il estime que le déblocage va notamment permettre de « reprendre la gestion administrative et financière jusqu’alors à l’arrêt », et donc de payer les fournisseurs et les vacataires.