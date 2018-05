Grève à la SNCF: La direction prévoit un retour progressif à la normale jeudi

TRAFIC Le taux de grévistes à la SNCF contre la réforme du ferroviaire était déjà au plus bas ce mercredi depuis le début du mouvement en avril…

Les prévisions des syndicats de cheminots seront-elles différentes de celles de la SNCF pour jeudi? La compagnie ferroviaire anticipe « un retour progressif à la normale du trafic », annonce-t-elle dans un communiqué diffusé ce mercredi. « Des perturbations pourront subsister en début de matinée », précise-t-elle cependant.

La compagnie ferroviaire prévoit ainsi ce jeudi 9 TER sur 10, 4 Intercités sur 5, un trafic des transilien normal et une circulation des TGV et des trains internationaux quasi normale. La SNCF précise cependant que le trafic Intercités sera normal « à l’exception » des lignes Bordeaux-Marseille (trois trains sur sept), Toulouse-Hendaye (trois trains sur quatre), Paris-Rouen-Le Havre (deux trains sur trois) et Paris-Caen-Cherbourg (deux trains sur trois).

Un taux de grévistes de 14,46 % mercredi

« L’ensemble des trains circulant demain jeudi 10 mai seront consultables sur tous les sites d’information SNCF à partir de 17h ce jour », indique la direction, afin d’éviter aux passagers les mauvaises surprises en gare.

Ce mercredi, le taux de grévistes à la SNCF contre la réforme du ferroviaire était déjà le plus bas depuis le début du mouvement en avril, mais concernait toujours plus de la moitié des conducteurs, selon les chiffres transmis par la direction de l’entreprise. La SNCF a fait part d’un taux total de grévistes mercredi en matinée de 14,46 %, le plus faible depuis le début du mouvement de grève le 3 avril par épisode de deux jours sur cinq.