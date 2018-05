VIDEO. «C’est comme être nu sur une plage», le comédien Fred Brulé joue à poil face à un public naturiste

INTERVIEW Visite du Palais de Tokyo, partie de bowling, coin réservé au bois de Vincennes… Les naturistes ne manquent pas de loisirs à Paris en ce printemps. Ce samedi, ils pourront assister dans le plus simple appareil au one man show de Fred Brulé qui sera lui nu sur scène…

Fred Brulé va jouer nu son spectacle «J'ai la langue qui fourche» devant un public complètement nu à Paris, le 12 mai. — Patricia Bourgeois

Ce samedi à Paris, se tient le « premier spectacle humoristique naturiste ».

Fred Brulé va présenter son one man show J’ai la langue qui fourche nu sur scène face à des spectateurs, eux aussi, nus.

Pour le comédien, se retrouver nu sur scène ne change pas le challenge de faire rire les gens.

Il n’est pas le premier comédien à se présenter nu sur scène mais Fred Brulé va être le premier à le rester tout au long de son spectacle et devant un public également entièrement nu. Le one man show J’ai la langue qui fourche va ainsi devenir le « premier spectacle humoristique naturiste » de Paris, ce samedi, avec deux représentations.

Fred Brulé, qui a découvert le naturisme à Majorque avec des amis en allant à la plage, explique à 20 Minutes sa démarche de jouer nu et comment il a convaincu une salle d’accueillir 100 spectateurs en tenue d’Adam.

Vincent Dedienne arrive nu sur scène dans S’il se passe quelque chose mais face à une salle habillée. Comment se prépare-t-on à jouer face à un public également nu ?

Vincent Dedienne commence nu, en embryon, puis se rhabille. La nudité est un outil dans son spectacle. Elle a été régulièrement utilisée sur scène. Là, ce n’est pas le cas. On vit nu, on le reste tout au long du spectacle. Le naturisme n’est pas une nouveauté pour moi. Etre nu face au public, c’est comme être nu sur une plage. Il y a quand même une différence : les spectateurs sont nus dans le noir et moi, nu dans la lumière. Mais le challenge d’acteur est le même : que les gens rient. J’ai répété nu et après l’entrée sur scène, on oublie la nudité. Mon metteur en scène m’a dit qu’il me trouvait plus à l’aise que d’habitude.

Pourquoi avoir répondu favorablement à l’Association des naturistes de Paris de faire ce premier spectacle humoristique naturiste ?

J’ai écrit ce spectacle aux Baléares et en en parlant avec une amie, elle m’a tout de suite dit : « Tu te livres tellement que tu devrais le jouer nu ». En même temps, on était sur une plage naturiste (rire). J’étais OK mais il fallait que le public le soit aussi. La rencontre avec l’Association des naturistes de Paris est une belle coïncidence. Il cherchait un spectacle, je cherchais à retrouver le côté nature à Paris où je vis depuis 6 ans. L’ANP est le cadre qu’il me faut, j’ai eu envie d’aller à l’espace naturiste du bois de Vincennes. Faire mon one man show avec eux ensuite.

20 Minutes a joué au bowling nu

Avez-vous trouvé facilement une salle qui accepte que les spectateurs s’assoient nu ?

Non. Certains directeurs de salle me disaient que c’était génial mais pas possible chez eux, d’autres n’en voulaient pas. Il était évident que ce serait dans une petite salle qu’on pourrait faire le spectacle. Celle qui a dit oui [50 places] est celle où j’ai commencé à jouer à Paris. J’ai un lien particulier avec elle et son directeur. Il m’a dit si ça permet aux gens d’être heureux, pas de souci. Après côté logistique, les spectateurs viendront avec un sac à dos pour ranger leurs affaires et une serviette à mettre sur le siège par mesure d’hygiène.

Faire ce spectacle naturiste est-il un one shot ?

Après les deux représentations de samedi, j’ai d’autres dates mais je ne les ai pas dévoilées pour que les textiles puissent venir voir le spectacle naturiste (sourire). En juin, juillet, je reviens habillé ou pas. Ce sera la surprise… Mais si ça plaît Fred Brulé au naturel, ça peut être une fois par mois !

