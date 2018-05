VIDEO. Les vidéos immanquables de la semaine : Hawaï sous la lave, Mort de Naomi Musenga, Scandales à Cannes et Jean « extrem cut out »

L'éruption du volcan Kilauea a semé la terreur sur Hawaii — Jae C. Hong/AP/SIPA

En cette fin de semaine, on rembobine l’actualité. Celle qui reste dans les yeux. Retrouvez les images fortes de la semaine avec notre sélection de vidéos immanquables

1- Hawaï menacée par les coulées de lave

L’éruption du volcan Kilauea, le plus actif d’Hawaï, a semé la désolation et la peur sur son passage : émanations toxiques et surtout coulées de lave ravageuses. Des dizaines de maisons ont été détruites.

2 - Le Samu accusé après la mort de Naomi Musenga

Des minutes glaçantes. Naomi, 22 ans, avait appelé le SAMU pour des douleurs importantes mais n’a été prise en charge que quelques heures plus tard, avant de mourir en réanimation… L’opératrice du SAMU qui a a pris son appel n’a pas pris ses douleurs au sérieux et a ironisé « Oui, vous aller mourir certainement, un jour, comme tout le monde ». Une enquête est en cours.

4 - Le Jean « extrem cut out » ou l'art de ne rien porter

Alerte enlèvement, le bon goût a disparu. Après le jean déchiré, la mode est au jean « extrem cut out ». Tout en légèreté. On vous laisse constater par vous-même