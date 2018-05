VIDEO. Hommage du 8-Mai: «Soyez très ferme avec tous ces gauchos», lance un vétéran à Macron

Le président Emmanuel Macron passe en revue les troupes durant la cérémonie marquant le 73e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale le mardi 8 mai à Paris. — AFP

Un hommage… et une recommandation. Emmanuel Macron, qui célébrait mardi le 73e anniversaire de la victoire de 1945 sur les Champs-Elysées, a reçu au passage un conseil d’un vétéran de l’armée française à qui il serrait la main.

« Si je peux me permettre, soyez très ferme avec tous ces gauchos de la politique qui ne veulent que foutre la merde ! », a lancé l’homme au président, comme le montre cette vidéo partagée par franceinfo.

Emmanuel Macron, amusé, répond après un instant d’hésitation : « Ne vous inquiétez pas, regardez-moi faire. Je ne commenterai pas ce que vous avez dit mais… Tout le monde peut s’exprimer mais il faut qu’il y ait un peu d’ordre. En tout cas on continue, hein, et on avance. »