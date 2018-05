Le concours Lépine 2018 récompense le «MedPack», une station de travail médicale

Le « MedPack », une station de travail médicale extra-hospitalière mise au point par Samuel Mercier. — GERARD JULIEN / AFP

Le 117e concours Lépine a récompensé lundi soir le « MedPack », une station de travail médicale extra-hospitalière mise au point par Samuel Mercier, un infirmier urgentiste aux Pompiers de Paris.

C’est à force d’intervenir au quotidien sur le terrain, de se rendre compte combien l’hygiène pouvait poser problème que Samuel Mercier a conçu, au bout de six ans, son prototype. « Cela faisait un siècle que l’on n’avait pas évolué, avec des conditions de travail inchangées » pour le personnel de santé intervenant en situation difficile, expliquait jeudi l’infirmier à l’AFP.

Une station de travail compacte pesant 7 kg

Ainsi, racontait-il, quand l’infirmier arrive sur un lieu d’accident ou d’attentat, « il découvre son environnement de soin et souvent il n’est pas adapté, voire insalubre : il n’y a pas d’éclairage, pas de plan de travail etc. ». Sans compter que si l’on doit transfuser le patient, il faut compter sur un collègue pour tenir la perfusion, que les produits et autres seringues sont posés à même le sol puis jetés par terre…

Fort de son expérience, Samuel Mercier a donc conçu une station de travail compacte, pesant 7 kg et transportable à l’épaule, qui se déplie en trois secondes. Une fois stabilisé sur son trépied, le « MedPack » devient un « espace de travail emménagé » : poubelles pour le tri sélectif des déchets, pied à transfusion télescopique, ampoule éclairant la zone accidentée, plateau d’intubation intégré, mini-pharmacie sécurisée et même possibilité d’accrocher un parapluie !

Le « MedPack » bientôt déployé au Liban ?

Une cinquantaine de « MedPack » ont déjà été fabriqués et sont utilisés par les pompiers, ainsi que par des CHU en Suisse et en Belgique. Il doit prochainement être déployé au Liban auprès des militaires français. « D’autres utilisations en zones difficiles sont envisageables : lors d’interventions en montagne, à la campagne par des vétérinaires ou même en maison de retraite par des infirmiers libéraux », selon Samuel Mercier.

Grâce à cette invention, l’infirmier urgentiste à obtenu la plus prestigieuse récompense du concours Lépine, le prix du président de la République, sous la forme d’un vase en porcelaine de Sèvres.

Les autres récompenses

Le Grand Prix du Sénat a quant à lui récompensé Jacques Pitoux, Pierrick Duret, Cédric Cautar et Patrick Dulong, pour leur drone d’intervention pour la lutte d’incendie, qui permet de surveiller et empêcher les éventuelles reprises de feu. Le prix de l’Assemblée nationale a quant à lui été remis à Benoît Mirambeau, pour son application « Diabilive » à destination des personnes diabétiques.

Quelque 250 prix ont été remis lundi soir, récompensant une partie des 583 inventions présentées cette année. D’abord dominé par les jouets, puis les inventions ayant trait à l’automobile ou aux accessoires de cuisine, le concours Lépine a mis en avant ces dernières années les inventions liées aux technologies numériques, à l’environnement et à la santé.

