Les infos immanquables du jour: Salaire des pilotes d'Air France, méningite et grève à la SNCF

La bataille sur les salaires dure depuis plus de trois mois à Air France. — IBO/SIPA

Il fait beau, il fait chaud et ce sera encore le cas demain. Mais en attendant, voici vos infos immanquables du jour que vous habitiez à Mantes-la-Jolie ou à Niort.

L’article le plus lu du jour : Un étudiant de 23 ans est bien décédé des suites d'une méningite

L’Agence régionale de santé (ARS) a confirmé que l’étudiant montpelliérain de 23 ans, décédé à son domicile de Palavas-les-Flots, dans l’Hérault, le 4 mai, a bien succombé à une infection à méningocoque. Contactée par 20 Minutes, l’Idrac, une école de commerce de Montpellier, explique que cet étudiant héraultais de 23 ans était en « 5e année » dans l’établissement. Cependant, l’ARS précise que le germe étant « très fragile dans l’environnement, les risques de transmission sont très faibles.

L’article le plus partagé du jour : «La douleur fait partie de ma vie quotidienne», confie Laeticia Hallyday

« Vous pouvez acheter le style, mais vous ne pouvez pas acheter la classe. Véritable amour (Laeticia et Johnny). Réserve-moi une place (RIP) », a écrit Mickey Rourke en légende d’une photo de Johnny et Laeticia Hallyday sur Instagram dimanche. La veuve de la star a réagi à cette publication et s’est livrée sur son deuil. « Merci Mickey pour cette belle pensée », écrit-elle avant de se confier sur son état.

L’article grève SNCF du jour : Ce qu'il faut retenir des déclarations d'Edouard Philippe après sa rencontre avec les syndicats

Pas d’annonce susceptible de stopper immédiatement la mobilisation : Édouard Philippe a repris la main lundi dans le conflit à la SNCF en recevant les syndicats de cheminots, qui sont pour la plupart ressortis de Matignon frustrés et déterminés à poursuivre la grève. Des cheminots munis de fumigènes ont d'ailleurs fait irruption à Montparnasse, Gare de l'Est et Gare du Nord​.

La direction a par ailleurs détaillé cet après-midi les prévisions de trafic pour demain à l’occasion du huitième épisode de grève depuis début avril.

L’article à lire du jour : Les pilotes d'Air France sont-ils moins bien payés que leurs concurrents européens?

Il n’y a pas que la SNCF qui est en grève. La situation aussi chez Air France semble bloquée. Les syndicats réclament toujours 5 % d’augmentation générale pour l’année 2018. Une demande vivement critiquée par le gouvernement qui dénonce les exigences des pilotes. « Je ne gagne pas un centime de plus qu’un pilote d’Easyjet (…) beaucoup moins qu’un pilote de Lufthansa », se justifie le patron du syndicat des pilotes. A-t-il raison ? Découvrez notre éclairage par là. Et pour découvrir les prévisions de trafic pour demain, c'est par là.

Mardi et jeudi, Christophe Willem commentera, avec André Manoukian, les demi-finales de l’Eurovision sur France 4. Une nouvelle casquette pour le chanteur qui confie à 20 Minutes envisager « plutôt sereinement » cette expérience qu’il espère « feel good ». Samedi, c’est au côté de Stéphane Bern et Alma et sur France 2 que l’interprète de Double je officiera pour la grande finale du concours de chansons.

En attendant de découvrir le vainqueur de l’édition 2018, nous avons demandé à Christophe Willem ce qu’il pense des Madame Monsieur, qui représentent la France cette année, mais aussi de certains gagnants emblématiques de l' Eurovision. A lire dans cet article.

>> A lire aussi: «On a passé trois heures sur le tapis rouge. Un truc de dingue !» raconte Madame Monsieur